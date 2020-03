Le plan d’Alexander Volkanovski pour être le meilleur poids plume de tous les temps

L’Australien a un plan pour être reconnu comme le meilleur Poids plume de tous les temps, le premier pas a déjà été fait quand il a vaincu Max Holloway et a conquis le titre de la division dans la plus grande entreprise de Arts martiaux mixtes du monde. La deuxième étape est déjà claire, la date et le lieu sont le 6 juin 2020 à Perth, Australie. Tout cela est très clair et il est parfaitement possible, et si cela va être beaucoup plus difficile, c’est que la «cerise sur le gâteau» de cette deuxième étape est de vaincre à nouveau Max Holloway.

Dans les déclarations à «TMZ Sports»Volkanovski a déclaré: «Je veux ce combat parce qu’il n’y a pas de challenger numéro un et je pense qu’il est un grand champion. Ce serait le plus grand combat de ma carrière de m’établir comme la meilleure plume de tous les temps et l’un des meilleurs combattants de toute l’histoire. Je vais là-bas et j’ai battu Max deux fois au mieux, vous savez, les gens vont me donner le respect que je mérite. Je ne veux pas rester inactif pendant longtemps et je veux défendre ma ceinture en Australie. Cette undercard de Perth est le 6 juin, nous allons y arriver. »