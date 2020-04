Le plus grand gymnase MMA du monde: Tiger Muay Thai | Ep. 1 | Premier jour à Phuket

À 6 heures. à Noël (25 décembre 2019), j’ai quitté ma maison à Sacramento, en Californie, pour l’aéroport de San Francisco, commençant les 30 heures de voyage nécessaires pour arriver à Bangkok, en Thaïlande. J’ai passé les six semaines suivantes en Thaïlande, réparties également entre l’exploration du pays et la formation.

Pour la première moitié du voyage, j’ai repris le compte Instagram de MMAmania (suivez-le!) Pour documenter toute l’excitation.

Une fois l’accent mis sur la formation, j’ai rencontré Case Harts à Phuket, en Thaïlande. Case est le producteur vidéo de SB Nation qui m’a suivi il y a deux ans pour documenter mes débuts professionnels et toutes les bizarreries qui ont accompagné ce combat.

Pour résumer différemment, l’équipe de rêve – plus tard surnommée «The Content Boys» – était de retour!

En l’espace de trois semaines, Case et moi avons enregistré une tonne de séquences. Principalement, tout cet enregistrement était axé sur l’entraînement et les arts martiaux. Pendant les deux premières semaines, je me suis entraîné au Tiger Muay Thai tous les jours, faisant l’expérience autant que possible de ce que l’énorme installation et des dizaines d’entraîneurs offraient. Ensuite, nous avons déménagé à Bangkok, où j’ai visité plusieurs académies différentes.

Nous nous sommes aussi amusés sous le cri de ralliement “Faites-le pour le contenu!” Au cours de ces trois semaines et des vidéos à venir, je vais manger des insectes, me lancer dans une bagarre organisée et même relever un défi de friperie? Je n’ai aucune idée de la façon dont Case m’a fait parler de ça, mais le résultat final a été très amusant.

Allons-y!

Épisode un: Le premier épisode est en grande partie une introduction, alors que je parle à travers le projet et mes sentiments initiaux d’excitation et d’anticipation envers la plongée en Muay Thai dans son pays d’origine. C’est également une introduction au Tiger Muay Thai, l’immense installation qui abritera de nombreuses expériences du voyage et une grande partie des séquences d’entraînement.

Dans les coulisses: Voyons à quel point j’étais déformé et la température de Phuket.

La partie formation du voyage a eu lieu immédiatement après la partie vacances. Ce n’était pas par hasard: j’avais espéré utiliser ces trois semaines d’entraînement comme le début de mon camp d’entraînement pour un combat en Amérique. Idéalement, je reviendrais de Thaïlande en février, aurais encore quelques semaines dans l’équipe Alpha Male, puis je me battrais début mars. Une bonne planification, non?

Malheureusement, aucune promotion ne m’a réservé pour mars et tous ces événements ont été annulés de toute façon. Rétrospectivement, la formation lors de l’atterrissage en Thaïlande aurait été beaucoup plus facile, mais c’est la gloire du recul.

Je n’ai pas l’air gros d’un point de vue objectif, ce qui est uniquement à cause de mon cadre dégingandé. Au début de la vidéo, je pèse environ 153 livres, soit près de 30 livres. au-dessus de mon poids de compétition et près de 10 au-dessus de ma promenade habituelle. Je ne peux pas surestimer la quantité de merde que j’ai mangée au cours de ces trois premières semaines: ma copine et moi buvions régulièrement trois à cinq smoothies aux fruits pour accompagner nos trois repas surdimensionnés.

Au cours des six semaines que j’ai passées en Thaïlande, il n’a pas plu une seule fois. Chaque jour, la température grimpait au-dessus de 90 degrés et c’était humide comme l’enfer. Le seul soulagement de la lumière directe du soleil a été le smog oppressif de Bangkok, mais Phuket est une île avec moins de pollution industrielle. Je ne suis pas un athlète qui a tendance à transpirer abondamment même pendant une pratique régulière dure de 90 minutes, mais chez Tiger, je verserais dans les cinq minutes suivant le début de l’échauffement du jogging léger.

Ces deux facteurs se sont combinés pour créer le désordre lent et en sueur observé ci-dessus. Si les pensées comme «il n’aurait probablement pas dû laisser tomber ses mains après cette combinaison» ou «c’est une planche terrible», vous viennent à l’esprit en regardant, vous avez raison!

Les premières séances documentées ci-dessus ont été difficiles. Apprendre à nager en plongeant dans les profondeurs commence rarement avec élégance, mais cela a toujours été mon chemin préféré vers la croissance.

Restez à l’écoute pour les prochains épisodes!