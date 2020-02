Le podcast «Two Point Deduction» arrive sur MMAmania.com!

Salutations Maniacs, Matt Ryan ici.

Depuis plus de 12 ans, je suis un diffuseur, appelant à presque tous les sports possibles, y compris les triples têtes de division 3 de hockey sur gazon (oui, les triple têtes). Depuis une demi-douzaine de mois, j’ai eu la chance de vous parler de MMA Maniacs via les diffusions en direct à la carte (PPV) de l’UFC avec mon partenaire dans le crime, Harry Terjanian et Dan A. White, notre représentation fantoche complètement légale d’une personne qui dirige une grande organisation de sports de combat.

Obtenez un échantillon ici et ici.

Et en raison de ma capacité à divertir et / ou à ne pas faire visiter les bureaux de MMA Mania et SB Nation par des villageois avec des fourches et des torches, j’ai maintenant mon propre spectacle hebdomadaire.

Quel sera le format?

Je ne peux pas dire que cela ne ressemblera à aucune autre émission MMA existante, car il existe déjà 525 600 podcasts, et nous ne savons pas combien d’entre eux font déjà des références RENT dans leur énoncé de mission. Je peux vous promettre qu’il aura des voix uniques, une présentation unique et des invités de tous les coins du monde MMA.

Plus important encore, il comprendra VOTRE voix.

C’est le bon combat pour les fans, tout comme les émissions de radio sportive que j’ai écoutées sur WFAN en grandissant à New York, je suis de retour après cela permettant aux cinglés, aux phalanges et aux ceintures noires du fauteuil.

Je veux dire ceux qui ne sont pas déjà employés par MMAmania.com.

C’est notre chance de construire quelque chose d’amusant, dynamique et, plus important encore, cohérent. Notre émission s’appelle «Two-Point Deduction» parce que nous en avons déjà un pour avoir donné un coup de pied à quelqu’un dans la bite lors de la réunion de pitch, et moi qui parle au microphone est un coup de pied implicite à la bite. Rejoignez-nous une fois par semaine pour tout ce que le royaume de MMA peut offrir.

Cela nous aidera énormément à justifier cela (et tout l’argent que nous avons dépensé pour les microphones).