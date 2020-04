Le poids coq de l’UFC Brian Kelleher se demande si «Fight Island» lui convient

Le retour en avion de l’UFC 246 n’était pas amusant pour Brian Kelleher.

Emballé dans un tube avec d’autres voyageurs, à des dizaines de milliers de pieds au-dessus du niveau de la mer, Kelleher a commencé à se sentir malade. Au moment où il s’était installé à la maison à Selden, New York, il avait une toux et une fièvre de 103 degrés.

“Je pense que j’avais peut-être (coronavirus) avant qu’ils ne le nomment”, a déclaré Kelleher à “The A-Side”.

Il ne l’a jamais découvert officiellement. Mais aussi mauvais que soit ce timing, il s’est avéré être l’un des meilleurs pour un combattant de l’UFC. Kelleher a gagné son combat, soumettant Ode Osbourne via un étrangleur à guillotine de premier tour, et a cassé un dérapage à deux combats. Il a même obtenu un bonus de 50 000 $ «Performance de la nuit».

Cela lui a laissé un joli rembourrage lorsque l’ensemble du calendrier de la promotion s’est arrêté deux mois plus tard, alors que l’épidémie de coronavirus est devenue une pandémie et que la vie a changé pour des millions de personnes à travers le monde.

Pour de nombreux combattants de l’UFC, en particulier ceux qui devaient participer sur des cartes malheureuses, cela signifiait des semaines d’incertitude alors que la promotion tentait de se dérouler comme d’habitude. Dans le cas de l’UFC 249, il ne restait qu’une semaine avant le début de l’émission avant que la prise ne soit débranchée à la demande du partenaire de diffusion de la promotion, ESPN, à la demande signalée du gouverneur de la Californie Gavin Newsom.

“Honnêtement, je pensais que cela allait aller de pair avec la façon dont les choses se passaient il y a une semaine avec la façon dont (le président de l’UFC) Dana (blanc) agissait”, a déclaré Kelleher. «Il semblait confiant. Vous ne pouvez pas dire avec lui. Je ressens pour les combattants qui étaient sur cette carte qui réduisaient le poids, dans ce processus où ils se préparaient à combattre quelqu’un, et ensuite ils doivent faire face, quand vais-je me battre maintenant? “

Kelleher essaie de comprendre cela en ce moment, mais la réponse est moins pressante. Il aimerait bien sûr rivaliser et gagner de l’argent, mais il est également conscient des problèmes que ce type d’engagement présente à un moment comme celui-ci.

“Ce fut une période stressante, je ne peux pas mentir”, a-t-il déclaré. «Nous essayons de rester en forme et d’essayer de savoir quand vais-je me battre ensuite. Dois-je essayer de rester prêt au cas où cette «Fight Island» se produirait? C’est une période vraiment déroutante, donc il est difficile de savoir ce qui s’en vient. »

Après avoir annoncé le report indéfini du paiement à la séance du 18 avril et des événements ultérieurs, White a offert une carotte aux combattants à la dérive en promettant de donner suite à un plan audacieux pour promouvoir les événements sur une île internationale privée. Il a dit que les participants pouvaient voler sur l’île un mois avant de s’entraîner dans un isolement virtuel avant de monter dans la cage. Il n’a pas dit ce qui se passerait après cela.

Kelleher mordrait-il s’il était appelé sur l’île?

“Le combat est un sport tellement égoïste”, a-t-il déclaré. “Nous sommes habitués à être égoïstes avec ça. Mais en ce moment, vous devez vous reprendre et regarder la situation dans son ensemble.

“Avec moi, j’ai mes parents ici, et je pense que c’est mon objectif principal. Ce serait égoïste pour moi d’aller au gymnase et de réunir des partenaires d’entraînement et de vraiment me préparer pour un combat et prendre le risque de tomber malade, ce qui pourrait être asymptomatique et ne rien ressentir, mais je le transmets ensuite à mes parents, et ensuite vous devez faire face à la culpabilité de ce qui se passe si vous tombez malade? C’est ma principale crainte. “

Mais en même temps, il ne rejette pas l’idée.

“À un moment donné, je le regarde car c’est mon travail – vous allez me dire que je ne peux pas aller travailler”, a-t-il déclaré. “Mais ensuite, de l’autre côté, je suis comme, je me suis battu en janvier. Je vais bien, en termes d’argent. J’ai beaucoup d’argent économisé. Mais certaines personnes ne le sont pas. Ils sont désespérés de se battre pour de l’argent pour nourrir leurs enfants. Comment allez-vous leur dire, ne vous battez pas? “

En fin de compte, la position de Kelleher pourrait être décidée simplement par l’endroit où il a atterri sur le calendrier 2020 de l’UFC. Il a dit qu’il pourrait tenir jusqu’à la fin de l’année et survivre financièrement. Qu’il le veuille, c’est autre chose. Les États-Unis sont à moins d’un mois d’une quarantaine qui met à l’épreuve la patience de tout le monde, sans parler des combattants professionnels qui sont entraînés à courir dans le rouge. En ce moment, il est dans la maison de ses parents et se met au travail dans sa file d’attente Netflix. Donnez-lui une minute pour comprendre les choses.