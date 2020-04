Le poids coq de l’UFC Sean O’Malley vise son retour en juillet à Las Vegas

Avec la plupart des combattants désireux de participer au calendrier provisoire de l’UFC, Sean O’Malley, espoir croissant des poids coq, a déclaré qu’il envisageait un retour d’été.

L’UFC continue de travailler en coulisses sur la construction d’un calendrier des événements modifié, la dernière date cible étant le 9 mai à un endroit encore à déterminer.

Tout au long de l’incertitude, O’Malley (11-0 MMA, 3-0 UFC) a déclaré qu’il avait jeté son nom dans le chapeau de la carte UFC 249 précédemment prévue samedi, mais les entremetteurs ont dit qu’ils préféraient le faire participer pendant «International Fight Semaine », date à laquelle ils espèrent que les restrictions auront pu être assouplies.

“Oui, je l’ai fait”, a déclaré O’Malley à MMA Junkie en demandant à se battre sur l’UFC 249. “J’ai envoyé un message à Sean Shelby, (mais) il a dit qu’ils voulaient que je me batte en juillet à Vegas.

«J’adorerais me battre sur« Fight Island ». Je pense que ce serait génial. Mais je pense que mon prochain combat aura probablement lieu en juillet, et ce sera à Vegas. Et j’espère que tout se calme un peu. Mais oui, (je) veux vraiment au moins me battre en juillet, que ce soit sur une île ou à Vegas. “

O’Malley est revenu au jeu après une mise à pied de deux ans en mars et a marqué un premier tour avec Jose Quinonez. Les combattants de la division des poids coq continuent d’appeler son nom, mais O’Malley n’est pas trop préoccupé par qui il se bat ensuite.

“C’est bien – je ne pense tout simplement pas à qui je vais combattre ou quoi que ce soit avant d’avoir un combat réservé”, a déclaré O’Malley. “En ce moment, je m’améliore, parce que si j’ai un nom dans la tête, je me dis:” OK, je me bats contre ce gars. “Maintenant, je commence à penser à combattre ce mec, et puis ça change parce que quelque chose se passe, donc c’est une sorte de perte de temps. Je suis donc en train d’améliorer mes compétences en ce moment. Peu importe qui je vais combattre ensuite. Une fois que nous serons dans quelques mois à partir de la date, nous trouverons probablement qui nous combattons. “

