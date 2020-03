Le poids lourd de l’UFC, Todd Duffee, décrit les difficultés de sa carrière et sa trajectoire actuelle

LAS VEGAS – La dernière fois que les fans ont vu Todd Duffee à l’intérieur de la cage, c’était en septembre dernier à l’UFC sur ESPN + 16. Il tenait son œil lorsque la décision officielle a été lue comme un non-concours.

Dans son combat contre Jeff Hughes à Vancouver, en Colombie-Britannique, Duffee (9-3 MMA, 4-3 UFC) a été touché à l’œil. Lorsqu’il n’a pas pu continuer, le combat a été annulé.

Six mois plus tard, Duffee est sur les talons de plusieurs interventions chirurgicales – sans lien avec ses yeux. Duffee progresse vers être prêt à se battre à nouveau, a-t-il déclaré lors d’une journée médiatique Dominance MMA au début du mois à Las Vegas. Selon Duffee, il envisage un retour fin 2020.

“Je suis toujours là – je peux vous en dire beaucoup”, a déclaré Duffee à MMA Junkie. «Une mise à jour de ma carrière: je me suis engagé dans ce combat avec de graves lésions nerveuses à la jambe lors d’une précédente opération au genou. J’ai traversé le combat. De toute évidence, le coup de œil accidentel (s’est produit et) je n’ai pas pu voir. Ma perception de la profondeur était éteinte.

«Après cela, j’ai de nouveau été opéré du genou et du nerf. Je vis essentiellement à (UFC Performance Institute), juste tapi dans l’obscurité, en attendant mon temps. Je m’attends à essayer de me battre à la fin de l’année. Avec des lésions nerveuses, vous ne savez tout simplement pas. Voilà où j’en suis. “

Duffee a comparé son problème de lésions nerveuses avec un «pied bot». Le terme clinique est «pied baissé», a déclaré Duffee. Depuis l’opération, il se sent beaucoup mieux. Début mars, il est revenu aux activités de formation de base.

“Au cours de la semaine dernière, j’ai recommencé le shadowboxing”, a déclaré Duffee. «J’ai commencé à me lever. J’ai fait des exercices de grappling avec un mannequin. J’ai l’impression que le processus avance assez bien. »

La formation MMA n’a pas été tendre avec Duffee au fil des ans. Une carrière criblée de blessures, Duffee n’a couru qu’une seule fois depuis juillet 2015. Malgré cette séquence malchanceuse, Duffee a déclaré que son amour pour le combat l’avait empêché de se décourager. Dans son esprit, il a encore pas mal d’années devant lui.

“J’adore vraiment me battre”, a déclaré Duffee. «C’est très frustrant. C’est extrêmement frustrant. Je ne peux pas m’asseoir ici et faire comme si chaque jour je ne mordais pas. Au final, je crois au talent et j’adore ce sport. Je vais faire mon tour. Je me sens encore jeune. Il me reste au moins six ans dans ma carrière. Je n’ai pas beaucoup de kilométrage. Je me sens prêt et c’est juste une question d’attendre mon temps et d’être patient. “

