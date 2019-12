Le poids lourd léger de l'UFC, Patrick Cummins, annonce sa retraite du MMA

Patrick Cummins a décidé de raccrocher les gants.

Le combattant des poids lourds légers de l'UFC a annoncé sa retraite du sport mardi après-midi via <a href = "

J’ai beaucoup réfléchi à l’idée de la retraite au cours des 6 derniers mois. Aujourd'hui est le jour où je dis officiellement au revoir à ma carrière de plus de 20 ans en tant qu'athlète. Ce n'est pas une décision facile à prendre, surtout quand une vie compétitive est tout ce que j'ai jamais connue.

Je ne sais pas trop quel sera le titre du prochain chapitre, mais je sais une chose avec certitude. Je ne passerai plus de temps impliqué dans quelque chose dans lequel mon cœur n'est pas à 100%. J'ai passé plus d'un an à l'UFC où c'était le cas mais je n'étais pas complètement au courant. Il s'avère que c'est probablement l'un des endroits les plus difficiles à parcourir. Vivre et apprendre.

Je veux remercier mes amis, ma famille, mes proches, mes entraîneurs, mes sponsors et mes partenaires de formation qui ont contribué à me façonner au fil des ans. Vous savez tous qui vous êtes et je vous aime.

Un groupe de personnes que j'ai exclu est mes fans. J'ai pu faire des choses extraordinaires avec votre soutien moral. Dans les bons moments et surtout dans les moments difficiles, beaucoup d'entre vous ont tendu la main avec des motivations ou des éloges au fil des années que je n'ai jamais pu comprendre. Pour cela, je vous remercie tous du fond du cœur. Je ne pense pas que quiconque puisse regarder en arrière sa carrière et en être complètement satisfait, mais une chose que je ne changerais pour rien est le groupe unique de fans incroyables que j'ai réussi à organiser. Je t'aime aussi. Je vous remercie!! Vive 🥂

Cummins (10-7 MMA, 6-7 UFC) prend sa retraite après avoir combattu professionnellement pendant près d'une décennie. «Durkin» a fait ses débuts professionnels en MMA en 2010. Il a rejoint l'UFC après un début de carrière de 4-0 et a fait ses débuts avec la société dans un combat à court préavis contre l'ancien champion des poids lourds et des poids lourds légers de l'UFC Daniel Cormier. Il a perdu le combat par TKO au premier tour.

Cummins, 39 ans, a remporté des victoires notables au cours de sa course de six ans à l'UFC. Il a vaincu des combattants tels qu'Antonio Carlos Junior, Rafael Cavalcante et Jan Blachowicz. Il s'éloigne sur un dérapage perdant de trois combats.

