Le poids manquant a coûté à Deiveson Figueiredo bien plus que le titre de poids mouche UFC

Crédit d’image: Instagram de Deiveson Figueiredo (photographe non répertorié)

Deiveson Figueiredo a perdu bien plus que le titre de poids mouche UFC après avoir perdu du poids pour sa victoire sur Joseph Benavidez à l’UFC Norfolk.

Dans l’événement principal de l’UFC Norfolk, le poids mouche brésilien a défié le vétéran du MMA Joseph Benavidez. Les athlètes se battaient pour le titre de 125 livres depuis qu’il avait été abandonné par Henry Cejudo plus tôt cette année. Malgré une victoire précédente sur Cejudo en 2016, Benavidez n’a pas remporté l’or des poids mouches contre Figueiredo. Au deuxième tour, le Brésilien s’est connecté avec une main droite propre qui a envoyé Benavidez s’écraser sur la toile.

Cependant, les célébrations ont été arrêtées avant même de commencer, car les résultats de la pesée brésilienne ont révoqué son admissibilité au titre de 125 livres. La veille du combat, Figueiredo a perdu du poids de 2,5 livres. Son manager, Wallid Ismail, a parlé à BJPenn.com et a révélé que le médecin lui avait conseillé d’arrêter de perdre du poids.

«Les choses arrivent», a-t-il dit. «Il a décrit à son médecin ce qu’il ressentait et son médecin lui a dit d’être prudent et de ne plus perdre de poids. Il ressentait une mauvaise crampe et était nauséeux. C’était ça. Son médecin lui a conseillé d’arrêter la perte de poids. »

Figueiredo a perdu 30% de ses gains de bourse en plus de son admissibilité au titre de poids mouche. Il a également perdu 25 000 $ en rémunération des directives de conformité promotionnelle – son paiement pour avoir porté Reebok dans la cage.

Selon Mike Bohn de MMA Junkie, son paiement de conformité a été rétrogradé de 30 000 $ à 5 000 $, car il n’était pas techniquement dans une lutte pour le titre.

Non seulement le poids manqué de Deiveson Figueiredo lui a coûté un titre (et 30% de son sac à main), mais cela lui a également coûté 25 000 $ en rémunération selon les directives de conformité promotionnelle. Confirmé par un officiel de l’UFC, il a été rétrogradé de 30 000 $ à 5 000 $. #UFCNorfolk https://t.co/RwVu7zmnsH

– Mike Bohn (@MikeBohnMMA) 1 mars 2020

Benavidez, d’autre part, a remporté 30 000 $ en Reebok pour son combat principal. Les autres combattants de l’événement UFC Norfolk ont ​​remporté un total de 119 500 $ grâce au salaire de conformité aux directives promotionnelles de l’UFC.

Selon vous, quelle est la prochaine étape pour Deiveson Figueiredo après l’UFC Norfolk?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/2/2020.