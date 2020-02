Le porte-parole de Nate Diaz dément le rapport selon lequel un combattant a été hospitalisé après une escarmouche avec des policiers

Crédit d’image: Steven Ryan / .

Tôt mercredi, un rapport du Miami Herald – qui semble avoir été supprimé – a déclaré que le candidat aux poids mi-moyens de l’UFC, Nate Diaz, avait été hospitalisé après avoir attaqué des policiers lors d’une arrestation à Miami.

“Il a fallu pas mal d’agents pour le retenir”, aurait déclaré le chef de la police de Miami, Jorge Colina, au Miami Herald, selon le South Florida Sun Sentinel.

Selon plusieurs rapports d’ESPN, cependant, cette histoire du Miami Herald était inexacte.

Concernant l’histoire de Nate Diaz Miami Herald qui vient de sortir. Ceci vient du représentant de Diaz, Zach Rosenfield:

«Cette histoire n’est absolument pas exacte. Nate est à la maison depuis le Super Bowl depuis plus d’une semaine. Ce n’est pas lui. Cette histoire est complètement fausse. ” / suite

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 12 février 2020

«Nate est à Stockton depuis le mardi qui a suivi le Super Bowl et à aucun moment il n’a eu d’interaction avec les forces de l’ordre de Miami. Zéro problème que ce soit. Et il n’a jamais été attaché à quelque chose de proche de la violence domestique dans sa vie. »

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 12 février 2020

“Cette histoire n’est absolument pas exacte”, a déclaré Zach Rosenfield, un représentant de Nate Diaz, à Ariel Helwani d’ESPN. «Nate est à la maison depuis le Super Bowl depuis plus d’une semaine. Ce n’est pas lui. Cette histoire est complètement fausse.

«Nate est à Stockton depuis le mardi qui a suivi le Super Bowl et à aucun moment il n’a eu d’interaction avec les forces de l’ordre de Miami. Zéro problème que ce soit. Et il n’a jamais été attaché à quelque chose de proche de la violence domestique dans sa vie. »

Le journaliste d’ESPN, Marc Raimondi, a également suivi cette histoire de Diaz avec un porte-parole de la police de Miami. Contrairement à la citation prétendument obtenue par le Miami Herald, ce porte-parole a affirmé que le rapport du journal était «erroné».

Pour vous y greffer, un porte-parole de la police de Miami m’a dit que l’histoire du Miami Herald à propos de Nate Diaz était “erronée”. Https://t.co/MfPHVaT10r

– Marc Raimondi (@marc_raimondi) 12 février 2020

On ne sait pas ce qui a déclenché cette rumeur, ni pourquoi le Miami Herald a autorisé sa publication, mais le choix de la publication de supprimer le rapport original semble confirmer sa fausseté.

Nate Diaz n’a pas combattu depuis novembre, quand il a été battu par Jorge Masvidal via un arrêt de médecin lors du premier et unique combat pour le titre BMF. À l’heure actuelle, on ne sait pas ce que l’avenir du combattant nous réserve, bien qu’il ait récemment été lié à un combat de poids welter avec le favori des fans, Dustin Poirier.

Restez à l’écoute pour plus de détails sur cette histoire bizarre de Nate Diaz à mesure que les détails émergent.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.