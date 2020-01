Le président de Bellator, Scott Coker, salue la décision de légaliser le MMA en France

Le président de Bellator, Scott Coker, a salué la décision de légaliser et de réglementer le MMA en France, et a déclaré que la promotion était prête à aider le sport à fonctionner avant de mettre ses grands spectacles d’arène sur le sol français dans un proche avenir.

La semaine dernière, le ministère des Sports en France a annoncé qu’il avait choisi la Fédération française de boxe pour superviser les premières étapes de la réglementation du MMA à mesure que le sport deviendrait légal dans le pays. Le plan du gouvernement français est que les administrateurs de la boxe nationale supervisent la configuration initiale du MMA en tant que sport professionnel réglementé en France, en vue de la formation d’un organisme de réglementation du MMA dédié, sous réserve d’un examen réussi par le ministère des Sports.

Cette décision marque la dernière étape pour que la France puisse accueillir de grandes émissions internationales de MMA, et le président de Bellator, Coker, a publié une déclaration officielle saluant la nouvelle.

“Bellator salue la décision de la France de s’orienter vers la réglementation des MMA professionnels”, a déclaré son communiqué. “Nous saluons également la décision du ministre des Sports, Roxana Maracineanu, de faire de la Fédération française de boxe (FFB) l’organe directeur du MMA professionnel, et attendons avec intérêt l’avis à venir du Comité National Olympique.”

Coker a également offert l’assistance de Bellator pendant le processus de configuration et a exprimé son désir d’amener de grands spectacles en France une fois les portes complètement ouvertes.

“Compte tenu de leur expérience réussie et de longue date avec la boxe, nous pensons que la Fédération française de boxe est bien adaptée pour superviser le sport et nous serons heureux de travailler avec eux pour la croissance, le développement, la sécurité et la réglementation du MMA dans tout le pays” m’a dit. “Nous sommes impatients d’accueillir les événements Bellator en France, offrant aux fans des spectacles incroyables mettant en vedette certains des meilleurs athlètes du monde.”

Bellator a investi considérablement dans l’expansion européenne de l’organisation ces dernières années, avec le lancement d’une série européenne dédiée, ainsi que la création d’une équipe européenne, dirigée par l’ancien PDG de la BAMMA, David Green. La promotion a organisé à la fois des événements autonomes de la série européenne et des événements plus importants à deux cartes qui comportent à la fois des cartes d’événements numérotées et des files d’attente plus localisées de la série européenne.

Bellator accueillera sa septième série européenne, une offre à deux cartes, au 3Arena à Dublin, en Irlande, le 22 février.

.