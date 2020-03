Le président de l’UFC, Dana White, annonce que Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson aura lieu le 18 avril

PhotoCred: MMA Fighting

Bonne nouvelle pour les fans de combat, car Dana White a récemment confirmé que le très attendu combat de titre UFC léger entre Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov était un rendez-vous.

Le président de l’UFC s’est récemment entretenu avec Brett Okamoto d’ESPN, où il a partagé la mise à jour suivante sur la garniture de toit de l’UFC 249.

«Ce combat aura lieu. Ça va continuer. Les fans paniquent tous à ce sujet. Ne vous inquiétez pas », a insisté Dana White. “Khabib vs Tony arrivera.”

Le combat proposé entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson semble maudit depuis un certain temps maintenant. “The Eagle” et “El Cucuy” ont été prévus pour se battre à quatre reprises dans le passé, mais aucun de ces combats proposés n’a jamais abouti en raison de blessures et de coupures de poids bâclées.

L’UFC 249 devait avoir lieu le 18 avril à Brooklyn, New York.

Selon Dana White, Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se battront toujours à cette date, mais pas à New York.

“Khabib contre Tony ne sera pas à Brooklyn ou à Las Vegas. Il n’y a pas encore de lieu. ”

Le champion en titre des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, possède actuellement un record professionnel parfait de 28-0.

“The Eagle” a remporté le titre vacant des promotions avec une victoire sur Al Iaquinta à l’UFC 223, et a depuis remporté des victoires d’arrêt sur Conor McGregor et Dustin Poirier lors de ses deux premières défenses de titre.

Pendant ce temps, Tony Ferguson (25-3 MMA) mène actuellement une séquence de douze victoires consécutives, sa dernière étant une victoire de TKO sur Donald Cerrone à l’UFC 238.

Que pensez-vous de Dana White et de l’UFC qui poursuivent les événements à la suite de la pandémie actuelle de Covid-19? Êtes-vous heureux que la promotion envisage toujours de faire combattre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson le 18 avril? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14 mars 2020