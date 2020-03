Le président de l’UFC, Dana White, annonce que l’événement du week-end prochain sera transféré de Londres

Image via moneyinc.com

Le président de l’UFC, Dana White, a annoncé que la carte du week-end prochain, qui devrait avoir lieu à Londres, serait transférée dans un autre lieu en raison du coronavirus.

La menace de l’épidémie de coronavirus a entraîné le report ou l’annulation de leurs saisons dans de nombreuses ligues sportives du monde entier. La LNH, la MLB, la NBA et d’autres ligues sportives en Amérique du Nord, ainsi que de nombreuses ligues sportives en Europe et en Asie, ont décidé de mettre le bouchon sur leurs événements. Pour l’UFC et les Blancs, cependant, la plupart du temps, les affaires se sont déroulées comme d’habitude, car White a été catégorique: la promotion n’annulera pas ses événements malgré la plupart des autres ligues.

Bien qu’aucun fan n’ait assisté à l’événement, la carte UFC Brasilia a toujours eu lieu samedi au Brésil. La semaine prochaine, l’Octogone est de retour à Londres, mais malheureusement, cette carte ne peut pas avoir lieu à Londres en raison d’une interdiction de voyager. Alors que White n’a pas voulu le faire, il a dû annoncer samedi après l’UFC Brasilia que, malheureusement, la carte UFC London devait être déplacée vers un autre lieu.

Découvrez ce que White a dit (via ESPN).

Selon Dana White (@danawhite), l’UFC Fight Night de la semaine prochaine passera de Londres à un autre lieu à déterminer. Les 28 mars et 11 avril, qui devaient être transférés à Las Vegas, seront transférés dans un lieu à déterminer.

«Les combats vont continuer. Ils vont continuer. Nous ne nous arrêtons pas. ” pic.twitter.com/xqwIiVDtVa

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 15 mars 2020

White a également révélé que les cartes de Portland et de Columbus qui devraient avoir lieu à l’UFC Apex devront également être déplacées vers d’autres sites.

Vous pouvez regarder l’interview complète de White avec SportsCenter d’ESPN ci-dessous.

Dana White dit que les combats à l’UFC continueront.

“Nous ne nous arrêtons pas. Nous continuerons de trouver un moyen de mettre les combats. » pic.twitter.com/7ixxpFjTSz

– SportsCenter (@SportsCenter) 15 mars 2020

White a également déclaré dans l’interview que la carte UFC 249 prévue pour avril à Brooklyn, New York, était toujours en cours, bien qu’elle ne se déroule pas à New York. L’UFC est convaincue que le combat pour le titre léger Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson aura toujours lieu, mais comme New York a interdit les rassemblements de masse, cet événement devra également être déplacé dans un autre lieu.

Où pensez-vous que Dana White devrait déplacer la carte UFC London?