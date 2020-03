Le président de l’UFC, Dana White, ne dira pas si les combattants de l’UFC 249 seront testés pour le coronavirus

Tout comme l’emplacement de l’UFC 249, les mesures de sécurité prévues pour les combattants participant à l’événement à la carte du 18 avril restent un point d’interrogation.

Le président de l’UFC, Dana White, ne dira pas si la promotion aura des participants testés pour le nouveau coronavirus, déclarant “moins les médias en savent, mieux c’est”.

Blanc assuré Yahoo! Sports Kevin Kole que toutes les personnes impliquées dans l’événement recevront les meilleurs soins de santé possible.

“Nous veillerons à prendre soin de tout le monde comme nous le faisons toujours”, a-t-il déclaré. «Je ne donne pas au public et aux médias toutes sortes d’informations sur ce que je fais, mais je n’agis pas comme un rebelle fou ici avec le coronavirus. J’ai fait tout ce qu’on m’a dit de faire. “

Lorsqu’on lui a demandé de divulguer les détails, White a carrément dit: «Vous n’avez pas besoin de savoir. Ce n’est pas ton affaire.”

Le directeur de l’UFC, qui a déclaré que lui et sa famille étaient actuellement en quarantaine dans leur maison de Las Vegas, a de nouveau défendu le dossier de sécurité de la promotion. Il a cité sa volonté de reporter un trio d’événements au milieu des recommandations de plus en plus strictes émises par le gouvernement fédéral sur les rassemblements de personnes. Il a également salué les efforts du gouvernement de l’État du Nevada pour contenir le virus, qui continue de se propager rapidement à travers les États-Unis.

Mais White a également exprimé son exaspération face à la «panique» vue sur le virus en public, et il a énervé les critiques qui ont remis en question la nécessité de promouvoir les événements en direct à un moment où les entreprises du monde entier prennent des mesures pour réduire les contacts entre les travailleurs.

White a précédemment déclaré que la promotion pourrait filtrer les participants à l’événement en prenant leur température. Mais comme plusieurs études l’ont montré, les porteurs du virus n’ont pas besoin de montrer des symptômes pour se propager largement dans la communauté.

Les tests représenteraient la plus grande chance de savoir si les personnes à l’UFC 249 – qui seront limitées au personnel essentiel et aux combattants, par Blanc – sont à risque de propager le virus à d’autres, y compris les communautés vulnérables les plus à risque de développer de graves complications. La disponibilité des tests – et des protocoles pour savoir qui les obtient – a été un sérieux défi pour les gouvernements des États.

White a adopté une vision fataliste de la pandémie, a indiqué qu’il n’y avait que beaucoup de choses que lui et d’autres pouvaient faire pour lutter contre le virus.

“Que vous soyez un expert en coronavirus ou non, c’est comme se cacher du cancer”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas vous cacher de cette chose. Vous ne pouvez pas vous cacher. Si vous êtes une personne à haut risque, cette chose va vous attirer. Que va-t-il se passer la prochaine saison de la grippe? Cette chose va disparaître? Non, ça va revenir, tout comme la grippe. Et si c’est ce qui va vous amener, ça vous amènera. J’ai donc fait une super course. Si le coronavirus est ce qui va m’attraper, faisons-le. Amène le. Je suis prêt corona – viens me chercher. “

Comme indiqué précédemment par MMA Fighting, les tests de coronavirus n’étaient pas en place pour le seul événement UFC promu pendant la pandémie, une exposition à huis clos à Brasilia, au Brésil, bien qu’un responsable de la Commission brésilienne du sport ait déclaré que les régulateurs prenaient toutes les précautions possibles.

White a déclaré que l’UFC divertit plusieurs endroits pour l’UFC 249, dont deux ou trois aux États-Unis et trois ou quatre à l’extérieur du pays. Une source de l’industrie a déclaré à MMA Fighting que la Floride était l’une des destinations en lice, la commission de l’État utilisant les mêmes protocoles de santé et de sécurité pour un événement MMA de nuit de combat samedi dernier à Jacksonville, en Floride.

Lundi soir, White a indiqué que l’emplacement avait été fixé dans une interview séparée avec Iole. Il a ensuite déclaré à ESPN.com que l’emplacement était «99,9» pour cent confirmé.

Quant au reste du calendrier de l’UFC, White a déclaré que la promotion se poursuivrait. À quoi ressemblera le monde l’année prochaine, alors que le monde vit avec le virus depuis 12 mois, il ne pouvait que spéculer.

“Ce que j’espère, ce sont les États-Unis, pas seulement l’État ici, mais le monde va s’en remettre rapidement”, a-t-il déclaré. “C’est ce que j’espère, et la vie reviendra à la normale. Et j’espère que le type de panique qui se produit actuellement ne se reproduira plus de notre vivant.

«Écoutez, 2019 a été une année incroyable pour nous. Mais j’espère que nous reviendrons sur ce sujet. Mais peu importe ce que fait cet État, ce pays ou le reste du monde, l’UFC va marcher, qu’il y ait des fans, pas là, ou quoi que ce soit. Mon équipe et moi nous battrons à travers cela. Nous tiendrons notre calendrier cette année. Chaque combattant, tous ceux qui travaillent pour moi gagneront de l’argent, seront payés et la vie sera aussi normale que possible. »