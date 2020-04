Le président de l’UFC, Dana White, répond au procès d’extorsion

Image via @ufc sur Instagram

Le président de l’UFC, Dana White, a répondu au procès d’extorsion déposé contre lui par Ernesto Joshua Ramos tard vendredi soir.

Tel que rapporté pour la première fois par le Las Vegas Review-Journal, White a été nommé dans un procès déposé vendredi soir qui alléguait que le patron de l’UFC avait été victime d’une extorsion de 200 000 $.

Dana White a été incluse dans la poursuite devant le tribunal de district du comté de Clark déposée par M. Ramos.

Ernesto Joshua Ramos, l’homme accusé de complot d’extorsion, a fini par plaider coupable devant le tribunal fédéral et a purgé une peine de 366 jours de prison.

“Ramos a accusé vendredi White dans sa poursuite d’avoir rompu un accord en avril 2016 pour lui verser 450 000 $ en échange de la non-divulgation du nom de White après la clôture de l’affaire pénale. Ramos, 42 ans, agent immobilier et entraîneur personnel, affirme également dans le procès qu’il n’a pas demandé d’argent à White. Et il allègue que les avocats de White ont fourni de fausses informations désobligeantes à son sujet au FBI pour amener les agents à enquêter sur Ramos pour extorsion. “

Image via le soleil

Cet après-midi, Dana White a répondu au procès “bullsh * t” déposé par Ramos.

«Je viens de découvrir qu’un procès de conneries a été déposé contre moi hier. Ce type est allé à la prison fédérale pour avoir tenté de m’extorquer il y a plus de cinq ans. Maintenant, il a engagé un avocat qui est également un criminel condamné, et il essaie encore de m’extorquer pour 10 millions de dollars. ” Déclara Dana White. “Il n’a pas reçu d’argent de moi la dernière fois et il ne recevra pas d’argent de moi cette fois. J’ai hâte que le tribunal rejette cela rapidement afin que je puisse me débarrasser de ces scumbags pour toujours. »

Ce n’est que le dernier obstacle lancé en direction du patron impétueux de l’UFC. White a été occupé à tenter de sauver l’événement UFC 249 de ce mois-ci prévu pour le 18 avril, mais n’a pas encore confirmé l’emplacement et le lieu en raison de l’épidémie de Covid-19.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4 avril 2020