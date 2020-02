Le président de l’UFC, Dana White, s’exprime lors du rallye du président Trump et loue Trump pour son amitié et sa loyauté

Il est bien établi que le président de l’UFC, Dana White, a une amitié de longue date avec le président américain Donald J. Trump. Auparavant, White a comparu et a parlé au nom de Trump à la Convention nationale républicaine de 2016 avant que Trump ne soit élu président des États-Unis. En outre, le président Trump a assisté à l’UFC 244 l’année dernière à New York. Plus tôt cette semaine, White est apparu au rassemblement électoral de Trump jeudi 20 février à Colorado Springs. Vous pouvez voir une vidéo de son discours ci-dessous.

Lors de la présentation de Dana White, Trump a qualifié l’exécutif de l’UFC de «champion» et de «gagnant». Le président Trump a déclaré: «Il est un de mes amis depuis longtemps. C’est un cookie dur. Il est le genre de personnes qui ont rendu notre pays grand, vraiment. Ils ont rendu notre pays formidable. »

Pendant le rassemblement, White a parlé de sa relation de longue date avec Trump et a salué sa loyauté. Il a également encouragé les participants à soutenir la candidature de Trump à sa réélection en 2020. White a déclaré ce qui suit:

«Je ne suis pas une personne très politique. Je vais commencer par là. Mais laissez-moi dire cela. Il y a des choses que je peux vous dire au sujet du président des États-Unis que vous n’entendez pas à la télévision et que vous n’entendez pas d’autres personnes. Comme il l’a dit, je connais cet homme depuis 20 ans. Nous sommes en fait devenus encore plus proches depuis qu’il est devenu président des États-Unis. Quand quelqu’un devient président des États-Unis, vous ne vous attendez plus jamais à avoir de ses nouvelles. D’accord? Et je le comprends. C’est tout à fait logique. Ce mec est tellement fidèle et un si bon ami, chaque fois que je le vois – je l’ai vu aujourd’hui, quand je l’ai rencontré sur Air Force 1, la première chose qu’il m’a dit était: “ Comment va ta famille? ” votre famille? “Bon homme, très fidèle et un très bon ami. Je vois beaucoup de choses pour M. Trump que le public ne voit pas. Et les gens qui m’entourent tous les jours voient comment il me traite comme un ami et les autres personnes avec qui il est ami. C’est un combattant. Il aime ce pays. Il fait de grandes choses pour ce pays, et nous devons gagner à nouveau cette élection mesdames et messieurs! Je vous remercie!”