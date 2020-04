Le président Donald Trump après un appel avec Dana White, d’autres responsables sportifs: & # 039; Ils & # 039; doivent revenir en arrière & # 039;

Dana White était parmi les chefs de ligue sportive qui ont participé à une conférence téléphonique avec le président Donald Trump au milieu de la pandémie COVID-19.

Quelques heures après l’appel de samedi, la Maison Blanche et le président Trump ont tenu une conférence de presse pour informer le public américain de la progression de la pandémie. Parmi les différents sujets abordés, Trump a fait référence à son appel avec le président de l’UFC White et d’autres chefs de ligue sportive.

«Je viens de parler avec les commissaires et les dirigeants de, je dirais, pratiquement toutes les ligues sportives», a déclaré Trump. «Ce sont tous les grands leaders du sport. Ils veulent revenir. Ils doivent revenir. Ils ne peuvent pas faire ça. Leurs sports n’étaient pas conçus pour ça. Le concept entier de notre nation n’a pas été conçu pour cela. Nous allons devoir revenir. Nous voulons revenir bientôt – très bientôt. “

Plus tard dans la conférence de presse, Trump a développé ses réflexions sur le retour des sports professionnels. Le président ne s’engagerait pas sur un calendrier mais a dit qu’il pensait que ce serait “le plus tôt possible”.

“Je veux que les fans reviennent dans les arènes”, a déclaré Trump. “Non, je pense chaque fois que nous sommes prêts. Dès que possible, évidemment. Les fans veulent aussi revenir. Ils veulent voir le basketball, le baseball, le football et le hockey. Ils veulent voir leurs sports. Ils veulent sortir sur les terrains de golf et respirer un air agréable, propre, frais et beau.

“Je ne peux pas vous donner de date, mais je pense que ce sera plus tôt que tard. Nous n’allons pas avoir de séparation pour le reste de notre temps sur la planète. Nous en avons besoin pendant cette période. Finalement, les gens vont pouvoir occuper ces sièges dans les arènes les uns à côté des autres, comme nous l’avons fait toute ma vie et toute votre vie. »

Le commissaire de la NBA Adam Silver, le commissaire de la MLB, Rob Manfred, le commissaire de la NFL Roger Goodell, le commissaire de la LNH Gary Bettman et le PDG de la WWE, Vince McMahon, ont également compté parmi les autres commissaires et responsables sportifs qui ont rejoint White lors de l’appel de samedi.

L’appel intervient au milieu d’un calendrier UFC incertain. Bien que White ait déclaré qu’il prévoyait d’aller de l’avant avec les événements dans les prochains mois, la logistique s’est révélée difficile. L’UFC a reporté jusqu’à présent trois événements, et le prochain événement à la carte de la promotion, l’UFC 249 le 18 avril, n’a actuellement pas de ville hôte.

Les restrictions de voyage ont également rendu improbable la participation de la vedette de la carte et du champion léger de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, parmi d’autres combattants internationaux.

MMA Junkie a demandé un commentaire aux responsables de l’UFC.

.