Le président Trump dit à Dana White, dirigeants sportifs, qu’il espère reprendre les affaires comme d’habitude «très bientôt»

Le président Donald Trump souhaite que les sports soient pratiqués aux États-Unis avec un large public présent dès que cela sera sûr.

Samedi, Trump a tenu une conférence téléphonique avec des cadres éminents de presque toutes les grandes ligues sportives, y compris le président de l’UFC, Dana White, alors qu’il leur donnait une mise à jour sur l’état actuel de la pandémie de coronavirus ainsi que des plans pour enfin permettre aux fans de revenir dans les arènes et les stades pour voir leurs athlètes et équipes préférés.

Alors que des rapports ont fait surface indiquant que Trump leur avait dit qu’il visait août ou septembre comme date de retour alors qu’il espérait que les fans pourraient à nouveau assister à des événements sportifs en direct, il n’a pas confirmé ce calendrier dans son point de presse plus tard dans la journée.

Trump a exprimé le désir de reprendre ses activités comme d’habitude pour les différentes ligues sportives après que la NBA, la LNH et la Major League Soccer aient toutes suspendu leurs saisons entières après le début de l’épidémie de coronavirus.

“Je veux que les fans reviennent dans les arènes”, a déclaré Trump aux journalistes. «Chaque fois que nous sommes prêts. Dès que nous le pouvons évidemment. Les fans veulent aussi revenir. Ils veulent voir le baseball et le basket-ball et le football et le hockey, ils veulent voir leurs sports. Ils veulent sortir sur les terrains de golf et respirer un air frais, agréable et propre.

“Je ne peux pas vous donner de date mais je pense que ce sera plus tôt que tard. Nous n’aurons pas à nous séparer pour le reste de notre temps sur la planète. Nous en avons besoin pendant cette période, mais finalement les gens vont pouvoir occuper ces sièges dans les arènes les uns à côté des autres, comme nous l’avons fait toute ma vie, toute votre vie. »

Les ligues majeures comme la NBA et la LNH ne prévoient actuellement pas de retour dans un avenir rapproché, tandis que la NFL prévoit son prochain repêchage, la saison réelle ne devant commencer qu’en août ou septembre.

Ce n’est pas le plan de l’UFC où White prépare déjà un événement le 18 avril dans un lieu non divulgué. L’UFC 249 devrait progresser comme prévu, bien que la promotion n’ait pas de fans présents quel que soit le lieu de l’événement.

White a déclaré catégoriquement qu’il prévoyait de promouvoir des événements sur un calendrier régulier à nouveau à partir de la carte du 18 avril après que l’UFC a été forcée de reporter trois spectacles consécutifs après le début de la pandémie de coronavirus.

Presque toutes les grandes cartes que l’UFC a prévues jusqu’en avril et mai auront probablement besoin de nouveaux emplacements en raison des restrictions mises en place par divers gouvernements des États afin de ralentir la propagation du virus COVID-19.

L’UFC Fight Night à San Diego le 16 mai a déjà besoin d’un nouvel emplacement après que la California State Athletic Commission a fermé tous les événements de sports de combat dans l’État jusqu’à la fin du mois de mai.

Trump a clairement indiqué qu’il souhaitait remettre les différentes ligues sportives en marche dès qu’il serait sûr de remettre les athlètes sur le terrain, sur les terrains – ou dans le cas de l’UFC, sur la cage -.

«Ils veulent revenir», a déclaré Trump à la suite de l’appel. “Ils doivent revenir. Ils ne peuvent pas faire ça. Leurs sports n’étaient pas conçus pour ça. Le concept entier de notre nation n’a pas été conçu pour cela. Nous allons devoir revenir. Nous voulons revenir bientôt – très bientôt. “