Le problème avec Colby Covington

L'UFC 245 était le dernier numéro de l'événement de l'année et avait l'un des meilleurs combats vus en 2019 sur sa carte.Kamaru Usman a défendu sa ceinture de poids welter contre Colby Covington. Le combat, anticipé par les mots entre eux et principalement par la figure de Covington, a fini par être une guerre à cinq rounds. Le combat, qui était prévu comme un duel entre combattants, s'est transformé en un concours de nombreux coups et de zéro tentative de décrocher. Le solde final était Usman conservant son titre et Covington quittant, avec un menton fracturé, sans titre, et mangeant ses mots et essayant d'être une nouvelle star.

Colby sera inactif pendant six mois (au moins) et à son retour il devra faire face à un fanatique qui ne s'est jamais «accroché» à son personnage, aux chiffres (salaire et ventes) qui ne l'ont jamais accompagné, et à une entreprise (UFC) qui a traité avec lui, juste parce qu'il ne cessait de perdre son chemin vers le titre. Dans ce scénario: que peut faire Colby Covington pour être ce qu'il n'a pas été?

Colby: Le combattant

Je pense que la chose la plus importante avant de commencer toute critique de Covington est de préciser qu'il est un combattant d'élite. Colby est un combattant d'une lutte extraordinaire, d'une intensité physique, d'un style de confrontation et contrairement aux anciens combattants comme Asker; Colby va vraiment se battre. Alors que le fanatique du MMA est passé de celui qui aimait le sang et la violence pure, il a été celui qui apprécie le niveau technique d'un combattant dans sa frappe, son combat et son jujitsu, aime toujours ceux qui garantissent un KO ou recherchent Terminez le combat Colby est un combattant qui, seulement dans l'UFC 245, a obtenu un bonus pour son combat, 5 de ses 7 derniers combats se sont terminés par décision et n'est clairement pas un combattant qui est sur la voie rapide.

Si Demetrious Johnson avait été payé pour ses capacités, il aurait dû être le combattant rémunéré de l'histoire à l'UFC, mais les gens ne se sont tout simplement pas branchés sur leurs combats même s'ils, et contrairement à Covington, se sont retrouvés dans des soumissions et des KO. Sous cette même ligne, on pourrait faire valoir que, par style, ni GSP ni Khabib, par exemple, ne devraient générer de l'argent qu'ils collectent, mais il existe d'autres composants qui influencent les ventes que les deux génèrent. GSP était pratiquement un ambassadeur; Il a été l'un (sinon le premier) à introduire le concept de «combattant des athlètes» dans le MMA, et a prophétisé les vertus des arts martiaux. Khabib, quant à lui, est un combattant qui ne bénéficie pas d'une frappe d'élite, mais est capable de détruire et de finir ses adversaires sur le terrain et est impliqué dans l'aura de l'invincibilité. Donc, si en tant que combattant vous n'êtes pas en mesure de vendre ou de générer des attentes, que devez-vous faire pour attirer l'attention?

Colby: le personnage

Tito Ortiz, Chael Sonnen et Conor McGregor. Dans l'ordre chronologique, ils devraient être les trois meilleurs «Trash Talkers» qui ont été dans le MMA. Avec des nuances différentes, ces trois combattants ont réussi à attirer l'attention sur ce qu'ils ont dit et à obtenir d'excellents chiffres dans les ventes PPV, l'attention des médias et les attentes des fans. Les trois ont parlé et se sont pliés quand ils ont dû se battre, et s'ils ont échoué, ils ont réussi à faire transparaître leur mécontentement et à établir un lien avec le public. C'est pourquoi les combattants mentionnés avaient une "base de fans"; Ceux qui gagnent ou perdent seront toujours là pour continuer votre carrière, et ceux qui seront à l'écoute pour vous voir perdre. Dans le cas de Covington, presque rien n'est dit.

Après avoir traversé le monde de la lutte (dans Impact Wrestling pour être précis), Colby a commencé à développer son personnage de méchant. Son interprétation a rendu compte d'un sex-symbol qui avait couché avec des actrices porno, un Bully qui ridiculise les "vierges" "les perdantes" et les "grosses", et qui a assez de talent pour battre n'importe qui. Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais lorsque la propagande est devenue agressive et offensive, tout a été gaspillé. Chael Sonnen a prononcé son discours offensant par l'humour. Un exemple de cela est, comme quand il a dit que le Nogueira a nourri les carottes avec des carottes (se rendant compte que les deux provenaient de la zone rurale du Brésil) ou qu'Anderson Silva ne venait pas d'une culture de respect, car si vous l'avez fait au Brésil, vous Ils ont volé le portefeuille. Il a toujours fait appel à l'humour pour adoucir cette offense. Mcgregor a utilisé l'humour et l'offense directe; néanmoins (et avant sa rivalité avec Khabib), il savait être plus implicite dans son langage et ses références, ainsi que mimer son discours avec cet air d'invincibilité et de discours sur «à quel point il était différent des autres». Colby est allé à l'extrême. Commencer à appeler les Brésiliens des animaux sales, jusqu'à ce qu'ils rient de l'accident de Matt Hughes.

Les chiffres et l'UFC

Valait-il le personnage en termes monétaires?, Non. Dans sa lutte contre Maia, il a à peine gagné 83 mille dollars, dont s'il n'avait pas gagné, il aurait été de 44 mille; et à cela nous devons déduire le paiement aux entraîneurs et autres. Appeler les Brésiliens des «animaux sales» suggère que cela s'est avéré être une stratégie, car dans son prochain combat contre Rafael Dos Anjos, il a obtenu un sac de 380 mille dollars, mais ce n'est pas le cas non plus. Ce combat était pour le titre de division provisoire et cela justifie le paiement. Cela a du sens, car pour son prochain combat contre Robbie Lawler (qui était également brillant), il a reçu un paiement de 100 000 $; une baisse substantielle de votre dernier paiement compte tenu de la propagande derrière. A cela il faut ajouter que le fait que son rôle de "séducteur des actrices porno" ne génère pas de grands sponsors. Ce n'est que jusqu'à son combat avec Kamaru Usman, qui était aussi un combat stellaire d'un événement plein de bons combats, qu'il a pu atteindre un demi-million de dollars; et le prix a été payé pour ce salaire, c'était élevé.

En autant son conflit avec l'UFC et surtout avec Dana White est à la hauteur de sa mauvaise image et de ses mauvais numéros. Colby a lancé une série de commentaires contre le président de l'UFC, l'obligeant à le mettre sur sa liste noire de combattants qui sont au bord du licenciement.

Le problème

Le problème avec Colby Covington est que, principalement, son personnage est une farce totale. Si les lecteurs peuvent voir les interviews de Colby dans leurs premiers combats à l'UFC, ils se rendront compte que la personnalité de l'Américain était différente. Ces données ont pris toute leur véracité après les aveux de "Chaos" pour dire qu'il devait changer de personnage lorsque l'UFC a tenté de le licencier avant la lutte contre Demian Maia. Tout simplement, ce personnage est perçu par tout le monde comme une farce et cause même de l'inconfort à quiconque le voit. Il y en a qui peuvent affirmer que "pendant qu'ils en parlent, ça marche", ce n'est pas le cas.

Si nous pensons à toutes les célébrités (acteurs, athlètes, musiciens, etc.) qui ont été remplies de «presse négative», nous réaliserons que chacune d'elles a perdu sa popularité, son acceptation et ses apports économiques. Il n'y a clairement aucune entreprise intéressée à financer un athlète qui présume des actes sexuels, qui ridiculise les gens pour leur condition et beaucoup qui est un "activiste" d'une figure aussi impopulaire et controversée que Donald Trump. Il y a un point que Colby n'a pas compris sur la construction d'un personnage dans le monde de la lutte: c'est que, que vous soyez mauvais (talon) ou bon (visage de bébé), les gens doivent vous poursuivre en justice pour être sur le ring. Dans le cas de Covington, personne dans le public ne veut le voir dans l'octogone, près de lui ou devant la caméra.

La solution

Colby a perdu le seul argument qui pourrait le soutenir dans un événement stellaire, avec un bon salaire et la possibilité que l'UFC ne le jette pas à court terme, dans un scénario où ni les chiffres ni les fans ne le soutiennent; et c'était: Continuez à gagner. C'était un argument solide selon lequel de nombreux autres combattants qui appréciaient la haine de Dana White n'avaient pas immédiatement quitté l'UFC (comme Jon Fitch et Tito Ortiz). Lorsque Colby retourne dans l'octogone, il devra accepter que son personnage (qui n'a jamais été accepté ou voulu) a été tué par Usman et le même (en acceptant que tout a été fait pour qu'il ne soit pas renvoyé) et devra éviter la pression de ne pas perdre encore une fois, mais même si tout semble noir, il y a un peu de lumière sur la route.

Colby Covington a prouvé dans son combat contre Kamaru Usman qu'il est un vrai combattant. Il a continué à échanger des coups avec sa mâchoire cassée jusqu'à la fin. Le match a gagné un certain soutien des personnes qui se trouvaient sur les lieux et a obtenu le respect de White, des médias, de certains fans et même du manager d'Usman (avec qui il a failli se retrouver dans les coups). Cette image qu'il a laissée à tout le monde dans ce combat doit la réaffirmer, revenant avec tout pour chercher des KO dans ses combats et non des interviews ridicules et offensantes. Vous devez spécifier cette nouvelle image en laissant le personnage de côté et devenir un combattant normal que ses actions parlent plus fort que ses mots. Et enfin accepter que c'était une erreur de votre part et réconcilier votre nouvelle image avec les fans et les médias.