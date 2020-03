Le procès pour agression sexuelle contre le combattant de l’UFC Abdul Razak Alhassan est en cours

L’un des accusateurs d’Abdul Razak Alhassan dans le procès pour agression sexuelle du combattant de l’UFC a décrit graphiquement ses actions présumées mardi.

Un poids welter basé au Texas et né au Ghana, Alhassan a travaillé comme membre du personnel de sécurité à la Varsity Tavern à Fort Worth. Alhassan a été inculpé en septembre 2018 pour des allégations selon lesquelles il aurait violé deux femmes qu’il a rencontrées au bar en mars de la même année.

Le témoignage a commencé au procès cette semaine. Selon le Star W Telegram de Fort Worth, la plus jeune des femmes, a témoigné contre Alhassan mardi. L’accusateur, qui n’était pas nommé, avait 20 ans au moment de l’incident présumé.

“Quand il a mis mon visage dans le lit, la pièce était complètement sombre”, a expliqué la jeune femme. “C’est à ce moment-là que j’ai découvert qu’il y avait un gars dans ma chambre. Il a relevé ma robe et m’a agressée sexuellement. Tout ce que je pouvais voir, c’était mon lit. »

De là, selon les femmes, Alhassan est passée à la deuxième femme, qui dormait dans le lit d’à côté.

«Il faisait noir, donc je ne pouvais pas le voir complètement, mais je pouvais voir que quelqu’un était là… Je ne savais pas quoi faire. J’étais effrayé. J’ai gelé. C’était comme si j’aurais dû éclater. Au lieu de cela, je ne l’ai pas fait. J’ai gelé. “

La deuxième victime présumée a déclaré qu’elle avait demandé à Alhassan d’introduire son amie de 20 ans par une porte latérale. Après qu’Alhassan se soit conformée, il lui aurait demandé ce qu’elle allait faire en retour. De là, les deux numéros échangés. Peu de temps après, les deux s’embrassaient dans le couloir. Peu de temps après, les deux femmes et Alhassan étaient dans une arrière-salle de stockage.

Selon Pedro Rocha, un employé du bar, il a vu les trois sortir de la zone réservée aux employés. Rocha affirme qu’il ne croyait pas que les femmes étaient intoxiquées, mais qu’elles avaient bu.

D’autres témoins décrivent les deux femmes comme étant ivres plus tard dans la soirée. Selon les témoins, dont l’officier de police hors service Joshua Yates, les deux femmes se sont retrouvées en bas – la plus vieille s’est évanouie sur les genoux de la plus jeune. Yates a déclaré qu’Alhassan lui avait demandé de les aider à monter dans une voiture, mais il a refusé.

La mère de la jeune femme a également témoigné, disant que sa fille devait la réveiller ce soir-là pour entrer dans la maison. Plus tard dans la soirée, elle affirme avoir été réveillée par sa fille, qui était agitée et a affirmé que quelque chose n’allait pas avec son amie.

La mère aurait pénétré dans la chambre à coucher, où elle a trouvé l’amie de sa fille avec ses deux jambes dans un trou de jambe de sous-vêtements. Les sous-vêtements étaient à l’envers et un préservatif usagé a été trouvé sur son sac à main, selon la mère.

La mère a ensuite emmené l’ami de sa fille dans un hôpital local pour un examen d’agression sexuelle. Les sous-vêtements et le préservatif ont été remis à la police.

Le témoignage du procès, qui se déroule à Tarrant Co., Texas, est en cours.

