Le procès pour agression sexuelle du combattant de l’UFC, Razak Alhassan, est en cours, témoignent les victimes présumées

Les victimes présumées dans une affaire d’agression sexuelle impliquant Razak Alhassan ont témoigné mardi, détaillant les accusations effroyables contre le poids welter de l’UFC.

L’une des victimes, une femme qui avait 20 ans au moment de l’incident, a déclaré qu’Alhassan l’avait maintenue et agressée avant de se retourner contre son amie, alors âgée de 22 ans, tandis que sa mère dormait dans le couloir, a rapporté le Star-Telegram.

Un procureur a déclaré qu’Alhassan avait demandé une faveur en retour après avoir laissé le jeune ami à l’intérieur du bar où il travaillait comme videur. Les femmes étaient là pour assister à une fête d’anniversaire pour un policier en congé qui travaillait également pour la sécurité au bar, selon le rapport.

“Qu’est-ce que tu vas faire pour moi?” Le procureur du comté de Tarrant, Allyson Kucera, a déclaré qu’Alhassan avait dit à la femme âgée lors de sa déclaration d’ouverture.

Alhassan a été inculpé en septembre 2018 pour deux chefs d’agression sexuelle. Il est accusé d’avoir agressé les femmes – dont l’une était une connaissance – dans la maison où la jeune femme vivait après la fête au Varsity Bar de Fort Worth, au Texas. Alhassan a plaidé non coupable.

L’avocat d’Al-Hassan, Brandon Barnett, a déclaré aux jurés que le combattant avait eu des relations sexuelles consensuelles avec la jeune femme et n’avait pas touché la femme plus âgée. Barnett a ajouté qu’Alhassan était une «célébrité locale» qui avait du succès auprès des femmes, selon le rapport. Le combattant a été libéré sous caution depuis son inculpation, bien que l’UFC ne l’ait réservé pour aucun combat malgré le fait que ses avocats aient réussi à supprimer l’obligation de porter un appareil de surveillance GPS.

Selon le rapport, des témoins ont déclaré que les femmes étaient intoxiquées après avoir bu au bar; un employé du bar a dit qu’il avait trouvé Alhassan avec eux dans le placard des services publics et qu’ils «riaient et riaient toute la nuit».

L’officier de police en congé dont l’anniversaire était célébré a déclaré qu’il était trop ivre pour l’aider quand Alhassan lui a demandé de faire monter les femmes dans un véhicule après qu’elles se soient évanouies dans les escaliers devant le bar, selon le rapport.

Alhassan aurait conduit les femmes au domicile de la jeune femme, où sa mère a dû les laisser entrer car ses clés étaient dans la voiture de son amie. Elle n’avait aucun souvenir de la façon dont son amie aînée s’était mise au lit.

Le rapport a également déclaré que la jeune femme a déclaré qu’elle n’était pas au courant qu’Alhassan était dans la pièce jusqu’à ce qu’il la cloue et remonte sa robe. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas le voir pendant l’agression parce que sa tête était enfoncée dans un oreiller. Après avoir fini de l’agresser, elle a dit qu’il était passé à son ami plus âgé, qui était ivre et marmonnait.

“Je ne savais pas quoi faire”, aurait déclaré la jeune femme. “J’étais effrayé. J’ai gelé. C’était comme si j’aurais dû éclater. Au lieu de cela, je ne l’ai pas fait. J’ai gelé. “

Le rapport indique que la mère de la jeune femme a déclaré que sa fille l’avait réveillée, signalant que quelque chose n’allait pas avec son amie. Elle a dit que sa fille semblait effrayée. La mère a découvert la femme plus âgée au lit avec «ses deux jambes à l’intérieur d’un trou de jambe de ses sous-vêtements» et un préservatif utilisé sur son sac à main, qu’elle a ensuite mis en sac et remis à la police. Elle a finalement réveillé la femme plus âgée et toutes deux ont été emmenées dans un hôpital local, où elles ont subi des examens d’agression sexuelle.

“Je me suis effrayée”, a témoigné la mère. “Je suppose que je me sentais comme si j’aurais dû savoir ce soir-là.”