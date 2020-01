Le prochain combat de Conor McGregor? Les bookmakers tablent sur un retour «notoire» et oui, Jorge Masvidal est le favori des paris

Le président de l’UFC, Dana White, insiste sur le fait que Conor McGregor va combattre Khabib Nurmagomedov maintenant que «Notorious» a éliminé Donald Cerrone, grâce à une élimination technique scintillante à l’UFC 246 le week-end dernier à Las Vegas (regardez-le).

Je suppose que les bookmakers n’ont pas reçu le mémo.

McGregor non plus, qui ne semble pas intéressé à le reprendre avec “The Eagle” après avoir trouvé son rythme au poids welter. Et nous devons également mentionner que sa nounou Masvidal a également demandé une faille à l’irlandais puissant pour sa prochaine sortie.

Les chances sont reflétées en conséquence.

Je vais regarder … @ GamebredFighter le favori des 200 pour être le prochain adversaire de Conor McGregor.

Alors:

Khabib +300

Gaethje +600

Usman +900

Diaz +1000

Mayweather +1200

Ferguson +1400

Quel combat veux-tu voir?

– Dave Mason (@DaveMasonBOL) 19 janvier 2020

Floyd Mayweather a également jeté son nom dans le chapeau de revanche.

Comme McGregor, Masvidal a également concouru en poids léger mais a trouvé son corps plus sain et plus destructeur en poids welter. Le résultat a été trois finitions consécutives et un possible coup de titre contre Kamaru Usman à un moment donné plus tard cette année.

Cela dit, un salaire McGregor est difficile à refuser.

Cela aide également Nurmagomedov à défendre son titre léger contre Tony Ferguson lors de l’UFC 249 à Brooklyn, donc McGregor – qui veut se battre à nouveau en mars – devrait attendre cet été pour enregistrer son deuxième combat de 2020.