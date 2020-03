Le prochain combat n’est pas réglé, mais l’UFC ne me vendra pas à découvert

LAS VEGAS – Justin Gaethje a hâte d’y retourner mais n’acceptera aucun combat.

Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC), qui vient de terminer trois matchs de suite au premier tour, a mené une campagne acharnée pour un combat avec l’ancien double champion Conor McGregor, mais en vain.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il est prêt à intervenir contre n’importe quel adversaire au hasard, car Gaethje pense qu’il s’est positionné pour une grande opportunité.

“Non, pas en dehors de Khabib (Nurmagomedov) ou de Tony (Ferguson)”, a déclaré Gaethje samedi dernier lors d’un événement médiatique Dominance MMA. “Il n’y a pas vraiment de noms en dehors de ça.”

«Je ne me permettrai pas d’être vendu à découvert. Non, je suis absolument – trois KO au premier tour d’affilée. A l’époque, avec le recul, Vick n’était pas une grosse victoire, mais à l’époque, je venais de faire deux défaites consécutives, c’était un combat énorme pour moi. Il était quoi, 8-1, 9-1, à l’UFC avant de le toucher, et maintenant c’est différent mais Edson Barboza est un tueur, “Cowboy” Cerrone est un tueur. Alors oui, je ne sais pas quoi d’autre ils veulent que je fasse, je ne vais pas me mettre à genoux, je vais vous le dire. “

Cela fait presque six mois depuis le dernier combat de Gaethje, mais avec le prochain coup de McGregor incertain, tout ce que “The Highlight” peut faire pour le moment est de rester prêt.

“C’est le nom du jeu”, a déclaré Gaethje. «C’est beaucoup de rien, puis de l’action, puis de nouveau à rien. Je combats. Ça va être près de huit, neuf mois maintenant, donc c’est très difficile de rester concentré, mais finalement je sais que je vais me battre, et je sais que ça va être un gros combat, donc si je ne suis pas prêt ou je fais le choix de ne pas être prêt maintenant, je ne me pardonnerai jamais. »

