Le promoteur prévoit d'inviter Amanda Nunes pour le prochain combat de Claressa Shields

Claressa Shields était présente pour regarder Amanda Nunes défendre son titre de poids coq féminin UFC à l'UFC 245. Et, si les choses se déroulent comme prévu pour le promoteur du champion du monde de boxe, le champion féminin UFC à deux divisions pourrait bientôt rendre la pareille.

Le promoteur de Shields, Dmitriy Salita, a déclaré que le camp de Shields enverrait une invitation au champion des poids plumes et des poids coqs de l'UFC Nunes pour assister au combat pour le titre de poids moyen des moyens de Shields contre Ivana Habazin le 10 janvier, où elle tentera d'être le boxeur le plus rapide pour capturer un titre mondial dans une troisième catégorie de poids.

Shields, qui a déclaré qu'elle était prête à combattre Nunes dans les combats de boxe et de MMA, a été invitée par le président de l'UFC Dana White pour regarder "The Lioness" défendre son titre de 135 livres contre Germaine de Randamie à Las Vegas plus tôt ce mois-ci.

Et maintenant, Salita espère que Nunes acceptera leur invitation à regarder Shields concourir dans le ring de boxe, afin que le Brésilien puisse avoir un avant-goût de son monde.

"C'était génial pour Claressa d'aller voir Amanda se battre en direct et cela a suscité beaucoup d'intérêt", a déclaré Salita au MMA Junkie. «Nous aimerions inviter Amanda au prochain combat de Claressa, qui aura lieu le 10 janvier. J'espère qu'elle pourra se présenter et voir Claressa de première main. C'est un travail en cours – les médias sont intéressés, les fans sont intéressés et, à partir des commentaires que nous avons reçus de plusieurs sources médiatiques, vous pouvez voir combien de personnes écriront à ce sujet. "

Nunes, qui avait auparavant participé à la démolition d'anciens champions par KO, a adopté une approche lourde dans son match revanche avec de Randamie. Et, lors de la conférence de presse après le combat après sa victoire à l'unanimité, Nunes a déclaré que si Shields voulait la combattre, elle devrait venir dans son monde, plutôt que l'inverse.

Mais Salita pense que cette proposition est déraisonnable, étant donné que Shields n'a aucune expérience dans les arts du grappling. De plus, Shields aurait besoin de beaucoup de temps pour s'entraîner à ce qui serait son premier combat MMA.

"De toute évidence, Amanda a dit ce qu'elle a dit à propos de la lutte contre Claressa dans un combat à l'UFC, mais voici la grande différence", a déclaré Salita. «Il n'y a aucune partie de la boxe qui implique la lutte, qui implique le grappling. Une grande partie de l’UFC est en grève, et Amanda est l’une des meilleures, sinon la meilleure, attaquante du football féminin. Amanda sera donc sur son territoire en tant qu'attaquante combattant un autre attaquant à Claressa. À l'UFC, ce ne serait pas vraiment le territoire de Claressa car elle n'a aucune expérience du grappling, de ce type de grappling ou de coups de pied ou de tout ça. "

Alors que White cherche à s'étendre à Zuffa Boxing et à inviter Shields à un événement UFC, il semble clair que l'UFC est intéressé. Mais cela peut dépendre du fait que les fans génèrent suffisamment de buzz pour persuader Nunes d'accepter un match de boxe avec le double champion olympique, mais Salita voit déjà l'intérêt grandir sur les réseaux sociaux.

"Même sur ma chaîne YouTube, qui a beaucoup de combats de Claressa, la plupart des commentaires ont été sur le choc de Nunes, donc c'est assez génial qu'il y ait de l'intérêt des fans et les fans répondent de manière positive et quelque chose comme ça attire les fans de boxe et Les fans de l'UFC ensemble », a déclaré Salita. "Je pense que c'est si grand que les amateurs de sports non-combat seraient également intéressés."

Mais d'abord, Shields a des affaires à régler alors qu'elle affronte Habazin le mois prochain. Sur cette carte figure également Alicia Napoleon-Espinosa, qui tente d'unifier les titres mondiaux des super-moyens féminins contre Elin Cederroos, et si Napoléon-Espinosa et Shields l'emportent tous les deux, Salita s'attend à ce qu'ils s'affrontent ensuite.

Donc, en termes de chronologie, Salita dit que nous pourrions potentiellement envisager un match de boxe Nunes vs Shields d'ici la fin de 2020.

"Dans le monde idéal, Claressa affrontera Amanda un peu avant la fin de l'année", a-t-il déclaré. «Je pense donc que l'automne prochain, la fin de l'automne serait le moment idéal. À ce moment-là, je crois que ces deux champions, le nom va progresser et grandir et la popularité va être là.

"Si cela se produit, je pense que ce sera le plus grand match féminin, boxe ou UFC, de tous les temps, et quelque chose comme Mayweather-McGregor", a-t-il poursuivi. «Si cela peut arriver, ce serait vraiment formidable, non seulement pour le monde du sport, mais aussi culturellement et socialement. Je pense que cela aura un effet énorme et positif sur la croissance du sport féminin non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. "

