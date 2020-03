Le réalisateur de “The Way Back” Gavin O’Connor explique comment “la vraisemblance est tout” lors de la réalisation d’un film MMA légitime

Le réalisateur Gavin O’Connor a dû faire face à bien plus que du basket-ball lors de la réalisation de son dernier film “The Way Back”, dans lequel Ben Affleck, oscarisé, tient le premier rôle.

Le film se concentre sur une ancienne star du basket-ball du lycée aux prises avec l’alcoolisme, qui a une deuxième chance quand il est invité à entraîner l’équipe de son ancienne alma mater. Alors que “The Way Back” passe beaucoup de temps sur le terrain de basket, O’Connor dit qu’il n’a jamais voulu qu’il soit considéré comme un pur film de sport.

“Je n’ai jamais vraiment considéré le film comme un film sur le basket-ball”, a expliqué O’Connor lors de son entretien avec MMA Fighting. «Je l’ai toujours pensé comme une histoire sur la condition humaine et le personnage de Ben prend juste le devant de la scène en tant qu’homme emprisonné par l’alcoolisme et comment brise-t-il les chaînes de cela. Le basket devient alors un véhicule pour cela.

«C’est un gars qui était un drogué du basket-ball, qui a eu une histoire d’amour avec le basket-ball et qui lui permet de se racheter en tant qu’homme. Parce qu’il peut aussi redevenir parent. Lorsque vous entraînez le basket-ball du secondaire ou quoi que ce soit au lycée, vous êtes vraiment un parent. Vous êtes parent. C’était un élément important pour moi de dramatiser cela et de trouver des opportunités pour lui de devenir parent. »

En 2011, O’Connor a adopté une approche similaire à un film intitulé «Warrior» qu’il a écrit et réalisé. Situé dans le monde des arts martiaux mixtes, «Warrior» s’est concentré sur deux frères, chacun en compétition pour des raisons très différentes, qui ont fini par s’impliquer dans le même tournoi où le gagnant remporterait un prix de 5 millions de dollars.

“Warrior” a fini par recevoir des critiques extrêmement positives et l’acteur Nick Nolte a été nominé pour un Academy Award du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans le film.

Alors que les films de boxe tels que “Rocky” et “Raging Bull” sont devenus une partie bien-aimée de l’histoire du cinéma, les arts martiaux mixtes ont rarement rencontré le même genre de succès auprès des critiques ou du public. Même des cinéastes célèbres comme David Mamet ont essayé le MMA dans des films comme «Redbelt», mais l’accueil a été au mieux tiède.

Avec «Warrior», O’Connor semblait trouver le parfait équilibre entre le réalisme à l’intérieur de la cage et une histoire suffisamment convaincante pour garder les cinéphiles engagés pendant plus de deux heures. À ce jour, «Warrior» a toujours reçu la note globale la plus élevée sur le site d’examen Rotten Tomatoes avec une approbation de 83% auprès des critiques et un score de 92% auprès du public.

“La vraisemblance est tout”, a déclaré O’Connor lorsqu’on lui a demandé de réaliser un film captivant dans le monde du MMA. «Tu pouvais juste le sentir. J’ai grandi en faisant du sport toute ma vie pour pouvoir sentir quelque chose qui ne me semble pas réel ou honnête.

«Pour moi, je voulais faire ma propre lettre d’amour au sport [of MMA] parce que je l’aime tellement. J’espérais juste que je n’échouais pas tous les jours. “

O’Connor a également expliqué que, comme presque tous les films à succès, l’histoire finit par être le plus grand facteur dans un film qui se transforme en succès ou en échec auprès du public. De plus, O’Connor a pu réunir un casting enthousiaste comprenant la future star de “Venom” Tom Hardy, qui reste un grand fan de MMA à ce jour.

“Si vous avez fait un film et que vous lancez un combattant MMA, vous allez probablement réussir la partie MMA, mais ces films ne fonctionneront pas si vous vous contentez de bien combattre”, a expliqué O’Connor. «Vous devez obtenir l’histoire juste, les performances juste à l’extérieur de la cage, à l’extérieur du ring. Cela nécessite des acteurs qui peuvent offrir une performance à l’extérieur de la cage, puis fournir la bonne performance à l’intérieur de la cage.

«Avec« Warrior », c’était juste beaucoup de travail. Beaucoup de travail avec ces gars, les préparant pour les combats. Ils devaient vraiment s’engager. »

Trouver le bon casting avec l’histoire parfaite a permis à O’Connor de réaliser le meilleur film possible et il espère faire de même avec “The Way Back”.

“Si l’histoire ne fonctionne pas et le basket-ball dans ce film, en particulier, n’était qu’un véhicule”, a déclaré O’Connor. «Je ne l’ai jamais vu comme un film de basket-ball.

«Guerrier», je l’ai toujours appelé une intervention dans une cage. Un frère allait battre la merde de l’autre frère parce qu’il l’aime. Cela semble fou, mais c’est ce que j’allais faire. Il a dû sauver la vie de son frère en le battant. »