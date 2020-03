Le représentant de Figuereido se dit intéressé à entamer une revanche contre Benavidez pour l’UFC 252

Ouais Joseph Benavidez vous voulez une revanche avant Deiveson Figuereido, c’est ce que vous aurez. C’est du moins ce qu’affirme le représentant de la mouche brésilienne.

Wallid Ismail, manager d’une bonne poignée de combattants brésiliens, a parlé avec Guilherme Cruz de MMA Fighting et lui a dit que Figuereido et toute son équipe étaient intéressés par un nouveau combat de départ lorsque l’octogone reviendrait à l’arène T-Mobile pour la UFC 252.

«Joseph Benavidez est un guerrier pour avoir accepté de se battre (Figuereido) avec un kilo de poids en plus et mérite une revanche. Nous aimons le sujet, mais c’est Fight Week, mec. Comme l’UFC n’est pas satisfait et veut un autre combat, la guerre continue. Nous voulons juste savoir si Benavidez veut se battre. Mais s’il vous plaît, ne prenez pas trop de temps. Nous suggérons le même panneau d’affichage en juillet dans lequel Paulo Costa se battra pour le titre contre le vainqueur entre (Israël) Adesanya et (Yoel) Romero ”.

Dans le stellaire de UFC Fight Night Norfolk Samedi dernier, Figuereido a éliminé Benavidez au deuxième tour, mais comme il n’a pas donné de poids, il n’était pas éligible au titre de champion.