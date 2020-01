Le respect! Conor McGregor dit qu’il y aura du sang versé à l’UFC 246, ce ne sera tout simplement pas du mauvais sang

Conor McGregor et Donald Cerrone se sont rencontrés pour la première fois plus tôt dans la journée (mercredi 15 janvier 2020) lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 246 à l’intérieur du The Pearl at The Palms Resort and Casino (retransmission vidéo ici ).

Et si vous pariez sur l’arrivée tardive de Conor, vous perdez quelques dollars car «Notorious» est arrivé à l’heure pour les festivités.

De plus – à la grande surprise de tous – ce fut une affaire plutôt calme, ce qui est étrange à dire lorsque «Notorious» est au micro. En effet, Conor et Donald se sont douchés avec respect mutuel, alors que McGregor a complimenté la tenue de Donald, tandis que “Cowboy” a salué l’arsenal complet de l’Irlandais.

C’était une fête de l’amour tout autour.

Et bien que Conor – l’ancien «champion-champion» de l’UFC – ait promis qu’il y aurait beaucoup de sang versé à l’intérieur de l’Octogone le soir du combat, ce ne serait tout simplement pas du mauvais sang.

«J’ai du respect pour Donald. Il a gagné mon respect grâce à son activité et à son simple observation », a déclaré Conor lors de la récente conférence de presse d’avant-combat.

«Il s’approche. Il passe également par des divisions, peu de gens dans l’entreprise le font. Il est là depuis si longtemps. “

“Il est difficile de ne pas respecter Donald”, a déclaré l’ancien “champion du monde”. «Il n’y aura pas de mauvais sang ici. Mais il y aura du sang versé. Ne vous y trompez pas. »

Habituellement, Conor est en train de lancer des insultes et d’essayer de jouer à des jeux d’esprit pendant tout presseur dans lequel il est impliqué, comme ce fut le cas lors de ses derniers combats contre Khabib Nurmagomedov et Floyd Mayweather. Donc, voir un McGregor calme, frais et rassemblé devant le micro était un site à voir.

Mais, il a dit qu’il entrait dans la nouvelle année avec un nouvel état d’esprit, alors voilà. De plus, cela témoigne également du niveau de respect que McGregor a envers «Cowboy», qui est quelque chose que partage toute la communauté des arts martiaux mixtes (MMA).

Cela dit, nous pouvons nous attendre à ce que les plaisanteries disparaissent une fois la nuit de combat terminée, car «Notorious» mise beaucoup sur ce combat, y compris un combat pour le titre Lightweight.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

