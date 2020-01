Le retour de Juan Archuleta promet un combat “dur à cuire”

LOS ANGELES – Juan Archuleta n’a jamais été un homme pour reculer devant un défi, et même si son approche gung-ho a peut-être fini par lui coûter une course dans le Grand Prix Bellator poids plume, il était heureux d’avoir emprunté la voie qu’il a suivie. .

Archuleta (23-2 MMA, 5-1 BMMA) a appelé à une lutte contre le champion en titre des poids plumes Patricio Freire au premier tour du tournoi, mais a finalement échoué sur les tableaux de bord après une bataille tous azimuts. Malgré sa sortie anticipée, “The Spaniard” dit qu’il ne l’aurait pas abordé autrement.

“C’était génial”, a-t-il déclaré à MMA Junkie lors de la journée des médias avant son combat avec Henry Corrales au Bellator 238. “Je voulais aller gros en premier, et parfois vous pouvez frapper un home run et ça paie. Mais ça a quand même payé pour moi. En regardant les points positifs, Cub Swanson m’a soulevé tout de suite après le combat parce que j’étais très déprimé. Mais cela m’a motivé à continuer d’avancer pour surmonter la perte et la prendre comme une leçon d’apprentissage, et c’est ce que cela a été. Maintenant, je suis prêt à aller de l’avant, et quelle meilleure façon d’aller de l’avant qu’avec Henry Corrales, un bon combat de frappe pour aller là-bas et pouvoir dicter le plan de match que j’avais avec ‘Pitbull’, car c’est un combat de style similaire . “

Archuleta et Corrales (17-4 MMA, 5-4 BMMA) ont toutes deux quitté le tournoi au premier tour, mais les deux auraient pu facilement se retrouver en quart de finale si les paires du premier tour avaient été jumelées différemment. Maintenant, la paire devrait s’affronter dans un combat qui, selon Archuleta, aidera à lancer une année chargée pour lui à l’intérieur de la cage Bellator.

«Oh oui, très facilement. J’aurais pu l’avoir au premier tour », a-t-il déclaré. «Je pense donc que je vais rester actif dans cette division et juste au cas où quelqu’un se retirerait, je pourrais prendre la place de quelqu’un. J’essaie de me battre plusieurs fois et d’être prêt. Cette année va être une grande année pour moi. Je cherche à me battre six fois, cinq fois – tout ce que Bellator va me donner. “

Ce désir de se battre plusieurs fois a été une caractéristique de la carrière d’Archuleta, et il a admis qu’il l’avait initialement un peu frustré d’être contraint de revenir sur son calendrier implacable, mais il est devenu plus conscient des difficultés, avec son désir de se battre si fréquemment pour s’inscrire dans le cadre global du plan mondial de Bellator.

“Quand j’ai signé avec Bellator, c’est ce que je leur ai dit”, a-t-il déclaré. «Un an, j’ai combattu six fois. Une autre année, j’ai combattu sept fois – et dans toutes les catégories de poids. Je suis prêt à faire ça. C’est comme s’ils m’ont mis en cage, et je me suis dit: «Allez, mec! Permettez-moi de poursuivre dans cette voie. »

«Je n’ai pas besoin de me battre pour un titre, mais je veux combattre les grands combats, combattre les grands noms et m’amuser avec. C’est un sport amusant. Je l’ai déjà fait, comme Conor (McGregor) et tous ces autres gars, et j’ai capturé les titres d’abord dans ces catégories de poids avant ces gars. Ils tirent les rênes en arrière, et ça craint un peu. Mais je comprends, tu sais? Ils ont aussi beaucoup de choses (explicatives). Je ne suis pas le seul combattant sur la liste, donc ils ont des choses en cours et les choses doivent s’additionner. “

Archuleta, qui a déclaré qu’il pouvait combattre dans n’importe quelle division de 135 à 170 livres, se concentre sur la vie au poids plume pour le moment, et a hâte de produire un morceau agréable pour la foule contre un adversaire polyvalent à Corrales samedi au Forum.

«J’ai un plan de match, mais qui diable sait, non?» Sourit-il. «Si Henry me frappe aussi fort que (explosif), je pourrais abandonner mon plan de match et commencer à le traîner avec lui, tu sais? Le plan de match est d’aller là-bas, de dicter mon style, de le porter, de s’amuser, de jouer, de présenter un spectacle passionnant pour les fans. »

Cela semble être l’un des combats les plus excitants de la nuit, et Archuleta a déclaré que sa réputation d’offrir de l’excitation la nuit de combat signifie que la pression pour gagner s’est un peu relâchée, et il peut simplement se concentrer sur ses meilleures performances pour les fans.

“J’ai l’impression d’avoir construit ma marque maintenant. Les gens ne se soucient pas si je gagne ou perd à ce stade », a-t-il déclaré. «Ils savent qu’ils vont se connecter et voir Juan se battre. Ils savent que je vais accélérer le rythme. Ils savent que je vais amener le combat. Je peux prendre un coup et continuer à avancer. Je ne vais pas reculer une fois que je serai touché. Et Henry est de la même manière, donc ce combat va être dur à cuire. Je ne peux pas attendre. “

