Le retour de l’UFC «n’est plus une priorité dans ma vie»

Ronda Rousey s’est largement détachée du MMA, et l’idée d’un retour à l’UFC apparaît plus loin que jamais.

Rousey (12-2 MMA, 6-2 UFC) n’a pas concouru depuis l’UFC 207 en décembre 2017, quand elle a subi une défaite rapide par TKO contre Amanda Nunes. C’était son premier et unique combat depuis que son règne historique sur le titre a été célèbre par Holly Holm à l’UFC 193 en novembre 2016, et depuis lors, Rousey a été largement absente de la scène.

Rousey a émergé en juillet 2018 pour son intronisation au Temple de la renommée de l’UFC, mais a autrement occupé son temps en passant à la WWE, en prenant des rôles d’acteur peu fréquents et en passant du temps avec sa famille, qui comprend son mari et ancien combattant de l’UFC Travis Browne.

Tous les signes indiquent que Rousey est heureuse dans sa vie. Lors d’une récente conversation avec la célébrité Steve-O, qui a été publiée sur la page YouTube de l’ancien champion de l’UFC, Rousey a déclaré qu’elle n’avait aucun désir persistant de revenir dans l’octogone.

“Il ne se passe pas un jour sans que les gens me disent de me battre”, a expliqué Rousey. “Je dois essayer de penser à cela comme:” Est-ce que je préférerais être le meilleur de tous les temps, ou tout le monde pense que je suis le plus grand de tous les temps? “Il était si important pour moi d’avoir les deux. Mais maintenant, j’en suis au point où je ne veux plus me sacrifier ni sacrifier ma famille pour le prouver à un tas de gens qui ne donnent pas (explétatif) de moi.

“Je sais, et les gens qui m’aiment savent (ce que j’ai accompli). Ce n’est plus une priorité dans ma vie. Toutes les personnes qui vous disent: «Allez, combattez à nouveau! Recommencez. “Ils ne feraient jamais ça pour moi.”

Rousey ne s’est jamais considérée officiellement «retraitée» et a déclaré dans le passé qu’elle n’utiliserait jamais ce mot. Elle ne l’a jamais utilisé pour sa carrière de judo, mais cela fait plus d’une décennie qu’elle a eu un match.

Bien que Rousey ait accompli beaucoup de choses en dehors du MMA, une grande partie de sa renommée provient de sa course légendaire à l’intérieur de l’octogone. C’est toujours ce à quoi beaucoup de gens l’associent. Les pertes de Holm et Nunes – et la façon dont Rousey les a traitées – jouent également dans l’histoire, mais Rousey a déclaré qu’elle n’avait plus rien à prouver.

“C’est difficile quand tout le monde autour de vous, la valeur qu’ils ont pour vous, c’est comment vous vous battez, et comment ils vous voient, c’est comment vous vous battez, et la seule chose qu’ils pensent que vous avez à offrir est comment vous vous battez”, a déclaré Rousey. «C’est en fait mon mari qui m’a appris que je suis bien plus qu’un simple combattant. Je n’ai pas à me battre dans le sol pour prouver que je suis le plus grand de tous les temps quand je sais déjà que je le suis. “

Il y a encore des jours où la transition du célèbre combattant à la famille n’a pas été parfaite, a déclaré Rousey. Elle semble reconnaissante pour les expériences, mais son attachement au monde du combat est si profond qu’elle admet qu’il est plus facile de se déchaîner complètement plutôt que de s’immerger du tout.

“C’est quelque chose que j’ai vraiment dû faire pour me retirer de l’UFC, c’était de trouver mon identité sans elle, parce que je m’y suis tellement perdu”, a expliqué Rousey. «C’est difficile, parce que vous êtes avec ces gens et vous vous dites:« Oh mon Dieu, je dois vivre ce voyage avec toi. C’est incroyable. “Ensuite, vous voyez certains de ces combats de Bellator et vous vous dites:” Oh mon Dieu, cette personne continue de partir? “Je ne peux pas le regarder. Ça me rend triste.”

