Le retour de Paddy Pimblett promet de voler la vedette

Paddy Pimblett est plus désireux que la plupart de continuer le spectacle à Cage Warriors 113 vendredi.

L’ancien champion des poids plumes de Cage Warriors vient de perdre et n’a pas combattu depuis 18 mois après une séquence d’événements malheureux qui ont vu quatre réservations de combat tomber au bord du chemin. Mais maintenant, grâce à l’arrivée de son adversaire tardif Decky Dalton (11-4), Pimblett (14-3) cherche à mettre fin à l’un des sorts les plus frustrants de sa carrière avec une victoire.

“Parle-moi de ça!” a-t-il expliqué à MMA Junkie, interrogé sur la frustration de passer si longtemps loin de la cage. «Ça a été un travail (explétif) dur, et ça a fait ma tête. J’aurais dû me battre en novembre (contre Joe Giannetti) mais le poids (explétif) a manqué, exprès. Ensuite, j’ai dû m’asseoir encore quatre mois et attendre et continuer comme je l’étais. Puis finalement, une semaine, environ 10 jours, tout le monde dit que le spectacle va être annulé. “

Pimblett devait à l’origine faire face à Donovan Desmae à Cage Warriors 113. Puis, après que le concurrent belge a été contraint de se retirer, l’Italien Davide Martinez s’est introduit avant l’épidémie de coronavirus et les interdictions de voyager subséquentes en Italie l’ont empêché de se rendre en Angleterre. Maintenant, Pimblett a son troisième adversaire alors qu’il affronte l’Irlandais Decky Dalton, qui a accepté d’intervenir avec un préavis d’une semaine seulement après avoir participé – et gagné – lors d’un événement régional le week-end dernier.

“Lundi dernier, on m’a dit que je n’avais pas d’adversaire, donc je pense,” (Expletive), je n’ai plus de combat “”, a déclaré Pimblett. «Alors j’en ai eu un. Decky Dalton, rendez-lui son dû, a dit «oui». J’avais de grands espoirs en pensant: «Ouais! Ça va finalement arriver, puis j’ai commencé à recevoir des appels téléphoniques des gens disant que la série allait être annulée! “

Malgré ces rumeurs, l’événement se poursuivra en effet, avec Cage Warriors annonçant lundi soir qu’il déménageait sa carte à huis clos à la BEC Arena de Manchester après la fermeture de l’indigo à l’O2 à Londres. L’événement sera le seul événement MMA majeur à avoir lieu ce week-end, ce qui signifie que Pimblett et ses compagnons de combat auront probablement un public énorme, même s’ils se battront dans une arène vide la nuit.

“Tout le monde va le regarder, et ça me met en colère”, a-t-il déclaré. «Cela va être très bien exposé, tout le monde va le regarder. C’est la seule émission MMA qui sera diffusée; c’est le seul.”

Pimblett apporte toujours une atmosphère de fête à ses combats, alors qu’il rebondit vers la cage pour sa chanson de débrayage, “Où est votre tête?” De Basement Jaxx Même s’il n’y aura pas de fans dans le bâtiment vendredi soir, Pimblett dit qu’il apportera l’énergie à la BEC Arena, comme d’habitude.

“Ouais, bien sûr!” il a dit. «Quand ma chanson arrive, elle prend le dessus. La foule me prend toujours et m’électrifie, mais la chanson aussi. C’est pourquoi je n’ai jamais changé de chanson. Ça me fait toujours avancer.

“Cela fait 18 mois que j’ai combattu pour la dernière fois, donc je veux juste entrer dans la cage et me battre, tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas avoir cette couronne (explétive) qui me remette encore plus, car il semble qu’après cela, il n’y aura pas beaucoup de spectacles pendant un certain temps. “

Le fait que Pimblett soit l’un des plus grands noms d’une carte qui recevra certainement une énorme exposition signifie qu’il pourrait y avoir un bon nombre de fans de combat regardant l’un de ses combats pour la première fois. Interrogé à ce sujet, le Liverpudlian toujours confiant a riposté.

“Où se cachaient-ils s’ils ne m’avaient jamais vu me battre avant?” Où les (explétifs) se sont-ils cachés! Sous quel rocher sont-ils passés? ” Il a demandé. «Tout le monde dans le monde MMA sait qui je suis, c’est aussi simple que cela. Tout le monde le sait et ils continueront de le savoir parce que vendredi soir je vais voler la vedette. “

Vendredi soir, c’est plus qu’un autre combat pour Pimblett. C’est une chance de gagner de l’argent, une chance de rebondir dans la colonne des victoires et une chance de mettre fin à 18 mois de frustration en marge. C’est beaucoup de motivation, et l’ancien champion de 145 livres dit que vendredi soir ne peut pas arriver trop tôt.

“Personne ne peut m’arrêter”, a-t-il dit. «La seule chose qui puisse m’arrêter, c’est moi-même, et je l’ai fait dans le passé et j’y suis allé avec des blessures et des trucs différents. Mais je suis une personne différente maintenant. J’ai grandi, je suis une personne différente et j’ai hâte de me battre (de façon explicite). “

.