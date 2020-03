Le salaire du titre PFL dépasserait les gains de carrière de l’UFC

Le séjour d’Olivier Aubin-Mercier à l’UFC a duré plus de cinq ans, mais après avoir signé avec PFL en tant que joueur autonome, le Canadien est ravi de vivre quelque chose de nouveau.

Le PFL est à l’autre bout du spectre par rapport au fonctionnement de l’UFC. Du format d’une saison basée sur des points menant aux séries éliminatoires et, finalement, à un championnat, au gain élevé de 1 million de dollars pour le vainqueur dans chaque catégorie de poids, Aubin-Mercier (11-5) a déclaré qu’il était ravi de rejoindre la saison légère 2020 de la promotion.

«J’étais très excité (de signer avec PFL)», a déclaré Aubin-Mercier au MMA Junkie. «J’aime le concept de PFL, et je pense que c’est plutôt cool. C’est peut-être l’avenir dans le sens où cela pourrait être une grande promotion d’être une compétition contre l’UFC. Ce sont deux concepts différents. Les gens vont vraiment s’y intéresser car il faut suivre son athlète tout au long de la saison. C’est un très bon concept – un peu comme le hockey ici au Canada. »

Pour Aubin-Mercier, le passage au PFL offre une lumière vive après une période sombre de sa carrière. Après avoir atteint l’UFC en tant que finaliste de «The Ultimate Fighter: Nations», Aubin-Mercier a connu une course largement positive à l’intérieur de l’octogone. Il a accumulé une série de sept victoires en huit combats, mais s’est ensuite heurté à un mur de trois défaites consécutives, dont la dernière a marqué le combat final de son contrat.

Fin 2019, Aubin-Mercier a révélé au MMA Junkie que l’UFC n’avait pas manifesté d’intérêt pour le ramener et qu’il étudiait ses options potentielles. Il a déclaré que le PFL était entré dans le giron plus tôt cette année et que la hausse était trop difficile à résister.

Selon Aubin-Mercier, l’argent potentiel à gagner avec le PFL en une seule saison l’emporte sur ce qu’il a gagné à l’UFC en 12 combats. Cependant, le salaire n’est que la moitié de sa motivation.

“J’ai deux motivations: j’ai le million de dollars – c’est vraiment bien, ça change la donne”, a expliqué Aubin-Mercier. “Les doux États-Unis (dollars) – c’est plus d’argent que ce que j’ai gagné de tous mes combats à l’UFC, donc c’est un gros problème. Ensuite, l’autre motivation est d’être en finale. Cette année, ils ont fait l’affiche des combats, comme l’affiche artistique de chaque combattant en finale, et j’ai vraiment, vraiment aimé l’année dernière. J’aimerais ça pour moi. “

Les débuts du PFL d’Aubin-Mercier étant provisoirement prévus pour début juin (bien que la crise actuelle des coronavirus puisse potentiellement conduire à un ajustement du calendrier), il a déclaré que l’objectif était de se préparer mentalement et physiquement à ce qui allait arriver.

“Je pense que ce sera un grand défi de se battre deux fois en une nuit”, a déclaré Aubin-Mercier. “Je suis prêt à le faire. Il est toujours intéressant pour un athlète de faire quelque chose de différent. C’est vraiment brut. C’est une sorte de MMA à l’ancienne avec la nouvelle école mélangée aussi. Je pourrais me battre cinq fois en six mois – c’est vraiment intéressant. “

