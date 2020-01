Le solitaire Jared Cannonier veut Kelvin Gastelum pour le match éliminatoire à l’UFC 248

Jared Cannonier, prétendant au poids moyen de Surging Ultimate Fighting Championship (UFC), est actuellement classé n ° 4 dans la division des 185 livres et sait qu’une victoire sur un autre concurrent de haut niveau – sa quatrième consécutive – entraînerait probablement un tir au titre en 2020.

C’est là que réside le problème.

Avec Robert Whittaker hors de combat jusqu’à nouvel ordre et Darren Till coincé dans les négociations avec les cuivres de l’UFC, il n’y a plus personne pour que “Killa Gorilla” se batte, à moins que la promotion ne choisisse d’ignorer les luttes récentes de l’ancien prétendant au titre, Kelvin Gastelum .

“À cinq semaines de l’UFC 248 et toujours pas de combat”, a écrit Cannonier sur Instagram. “Robert Whittaker ne peut pas le faire. Darren Till y réfléchit toujours. J’ai des gens qui me demandent à gauche et à droite s’ils peuvent aller de l’avant et acheter des billets et planifier des voyages à Vegas. Si Darren ne se bat pas et Yoel Romero peut obtenir un coup de titre sur une séquence de deux défaites consécutives, alors donnez à Kelvin Gastelum un match avec les prétendants aussi. »

Gastelum détient la place n ° 7 à 185 livres et a abandonné les combats consécutifs contre Israel Adesanya et le Till susmentionné, bien que vous puissiez affirmer que les deux pertes ont été étroitement contestées. En fait, “The Last Stylebender” l’a appelé le combat le plus difficile de sa carrière à l’UFC.

Également appelé «difficile».

Quant à Cannonier (13-4), qui est descendu de la division des poids lourds, il vient de remporter une spectaculaire victoire par KO sur Jack Hermansson, classé n ° 6. “Killa Gorilla” a 11 mauvaises finitions en 13 victoires, ce qui n’aide pas ses perspectives de matchmaking.