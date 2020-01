Le sosie de Jorge Masvidal remporte un Grammy Award, ‘Gamebred’ répond

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

La superstar des poids mi-moyens de l’UFC, Jorge Masvidal, a plaisanté en disant qu’il était honoré de remporter un Grammy Award après que son sosie Dan Smyers ait remporté un prix lors de la cérémonie de dimanche.

Smyers est la moitié du duo de musique country Dan + Shay, et il ressemble beaucoup à Masvidal. Un fan a posté quelques photos de Dan + Shay acceptant leur Grammy pour la meilleure performance du groupe country duo pour la chanson “Speechless” et Masvidal n’a pas tardé à répondre.

Découvrez ce que Masvidal a écrit sur son Twitter en réponse aux photos de son sosie revendiquant le Grammy.

Honoré d’avoir reçu un Grammy pour mon hit. Merci à tous ceux qui apprécient mon travail et restez à l’écoute pour le prochain album «Dont be a Beta» avec deux titres à succès «Too Much Man For You» et «Who» https://t.co/LmgwL1zClG

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 27 janvier 2020

Masvidal s’est moqué de ses collègues poids welters de l’UFC avec ses tweets, car “Who” est un coup direct avec le champion des poids welters de l’UFC Kamaru Usman. C’était agréable de voir Masvidal s’amuser avec les photos de son sosie, et cela a laissé les fans de MMA rire pendant leur petit-déjeuner ce matin.

En ce qui concerne la prochaine étape pour Masvidal, il est en attente pour le moment en attendant que l’UFC décide de ce qu’il veut faire dans les divisions légères et poids welter. Conor McGregor retournant dans l’Octogone et éliminant Donald Cerrone à l’UFC 246 a jeté une clé dans l’état de 155 livres et 170 livres, et maintenant l’UFC devra comprendre ce qu’ils veulent faire avec ces deux divisions.

Il est possible que Masvidal finisse par obtenir le super combat McGregor qu’il convoite, mais il pourrait également obtenir le titre contre Usman. Il y a aussi une chance pour qu’il finisse par combattre Nate Diaz dans une trilogie.

Qui pensez-vous que Jorge Masvidal se battra ensuite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/01/2020.