Le statut légendaire de Jose Aldo à lui seul ne devrait pas être un critère pour dépasser les prétendants dignes

Personne n’aurait dû être surpris quand lundi, la nouvelle est venue que Jose Aldo aurait la possibilité de détrôner le champion des poids coq UFC Henry Cejudo à l’UFC 250 en mai. Alors que la promotion suit généralement un modèle méritocratique, elle a montré ces dernières années une plus grande volonté de s’égarer dans les cas où il y a plus d’argent à gagner ou d’intérêt à générer dans d’autres idées.

Du point de vue de l’UFC (c’est-à-dire financier), il est parfaitement logique qu’il veuille qu’Aldo soit à la tête de l’événement à São Paulo, au Brésil, plutôt qu’un autre concurrent majeur non brésilien. En effet, la géographie a dicté la décision.

Le problème est qu’il n’y a pas un mais trois prétendants avec des cas plus convaincants qu’Aldo. Au moment d’écrire ces lignes, Aldo occupe actuellement le n ° 6 de la division, un classement obtenu principalement grâce à son travail passé comme poids plume. À ce jour, il a concouru exactement une fois en tant que combattant de 135 livres, un combat au cours duquel il a perdu contre Marlon Moraes à l’UFC 245. Même pour le moment, c’était un résultat serré et contesté. Et même en ce moment, le président de l’UFC, Dana White, a indiqué qu’il était disposé à ignorer fondamentalement le résultat de la promotion d’Aldo-Cejudo.

“Je pense que Jose Aldo a remporté le combat”, a déclaré White lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 245. «La plupart de la salle pensait qu’il avait gagné. Si [Cejudo] veut Jose Aldo ensuite, nous pourrions le faire. Je n’ai pas de problème avec ça. Je suis sûr que les gens voudraient le voir. “

Aldo est une légende, alors bien sûr, de nombreux fans de MMA voudront le voir. Ce n’est pas en question. La question est: est-ce juste pour le reste de la division?

Alors qu’Aldo exerçait son métier de poids plume, de nombreux poids coqs travaillaient dur pour progresser vers un possible coup de titre. Et trois d’entre eux ont construit d’excellents cas qu’ils méritent d’être promus dans ce créneau.

Aljamain Sterling en a remporté quatre d’affilée et six de ses sept derniers. Au cours de sa séquence de quatre combats, il n’a pas perdu un seul tour, couronné par des victoires sur Pedro Munoz et Jimmie Rivera. Peter Yan est resté invaincu dans ses six combats à l’UFC depuis qu’il a rejoint la promotion et a remporté des victoires consécutives contre Urijah Faber et Rivera. Cory Sandhagen a remporté cinq matchs de suite, dont des victoires consécutives contre Raphael Assuncao et John Lineker.

Ces succès ne sont pas une mince affaire. Ils s’étendent de 19 mois (Yan) à deux ans et demi (Sterling). Ce temps représente des séances d’entraînement, des réductions de poids, des blessures, du temps loin de vos proches. Sang et sacrifice. Cela ne devrait-il pas signifier quelque chose? Et si oui, cela ne devrait-il pas se traduire par une véritable considération pour l’occasion ultime du sport?

Au lieu de cela, il semble que cette décision ait été prédéterminée en fonction de facteurs extérieurs aux combats. La popularité est quelque chose qui va toujours être pris en compte dans les décisions commerciales, mais il doit y avoir un point où l’adoration l’emporte sur le curriculum vitae.

Si Aldo s’était engagé dans le combat contre Moraes et avait impressionné par une victoire claire, cela donnerait à l’UFC une cause beaucoup plus ferme pour sa décision. Au lieu de cela, il avait l’air OK et perdu. Alors que personne n’était prêt à le radier par la suite, personne ne s’est éloigné du match en pensant qu’il était l’héritier de la ceinture des poids coq.

Chaque fois que les anciens champions sautent dans les classes de poids, le potentiel de bouleversements divisionnaires augmente. Jon Jones, par exemple, pourrait passer à la catégorie des poids lourds dès maintenant et être immédiatement installé dans un combat pour le titre. Mais ces choses devraient être traitées au cas par cas. En comparaison, la séquence de poids lourds la plus impressionnante détenue par les cinq meilleurs combattants n’est que de trois, détenue à la fois par Francis Ngannou, que le champion Stipe Miocic a déjà battu, et Curtis Blaydes. Compte tenu des moindres séquences et de la fissure passée de Ngannou à la ceinture, Jones les dépassant ne serait pas aussi flagrant que ce qui se passe dans la catégorie des poids coq.

La doublure en argent ici est que Sterling, Yan et Sandhagen sont encore relativement jeunes et à leur apogée. Yan et Sandhagen n’ont que 27 ans, alors que Sterling en a 30. Pourtant, vous ne savez jamais combien de temps durera le meilleur d’un combattant. Sterling est dans l’UFC depuis six ans. Il peut être difficile de maintenir les niveaux de motivation nécessaires lorsque vous savez ce qu’est la fin du jeu, mais que vous ne savez pas comment y arriver. Pour l’instant, ils attendront.

Aldo est une légende, mais son passé de poids plume ne signifiera rien quand il entrera dans la cage avec Cejudo. Et c’est une raison suffisante pour que cette histoire à elle seule ne soit pas le critère déterminant pour un tir au titre de poids coq.