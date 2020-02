Le stupéfiant 30 millions de dollars de Joe Rogan le place au n ° 1 de la liste des meilleurs podcasts de Forbes

Ce qui a rendu la saison de home run de Babe Ruth en 1927 si spectaculaire, c’est que son record de 60 dingers était tellement en avance sur le reste du peloton, c’était presque comme s’il jouait un jeu différent. Considérez que Hack Wilson, qui est arrivé au troisième rang derrière Lou Gehrig (47), n’en avait que 30.

Je suppose que d’après cette norme, nous pouvons considérer Joe Rogan comme le «Bambino» du podcasting et 2019 était sa saison 1927. Le commentateur des couleurs de l’UFC a réalisé un chiffre d’affaires impressionnant de 30 millions de dollars sur 190 millions de téléchargements par mois pour «The Joe Rogan Experience».

C’est le numéro un mondial, selon Apple.

Le numéro un des créateurs de Forbes a récemment dressé une liste des 5 meilleurs podcasts au monde et est arrivé au n ° 2 avec “My Favorite Murder” avec Karen Kilgariff et Georgia Hardstark, avec 15 millions de dollars et 35 millions de téléchargements par mois.

Voici le Top 5 complet:

Joe Rogan: «L’expérience Joe Rogan» – 30 millions de dollars

Karen Kilgariff et Georgia Hardstark: «Mon meurtre préféré» – 15 millions de dollars

Dave Ramsey: «The Dave Ramsey Show» – 10 millions de dollars

Dax Shephard: «Expert en fauteuil» – 9 millions de dollars

Bill Simmons: «The Bill Simmons Show» – 7 millions de dollars

Cela explique le budget exorbitant de la viande de Rogan.

Malheureusement, le podcast «Two-Point Deduction» de MMAmania.com est arrivé en dernière position avec 0 $, mais la bonne nouvelle est que nous ne pouvons que monter d’ici!