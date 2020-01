Le «super-héros» du MMA Phoenix Jones arrêté pour trafic de drogue présumé

Le personnage de lutte contre le crime de “Phoenix Jones” a pris une tournure intéressante.

Jones est l’alter ego de Ben Fodor de Seattle, un artiste martial mixte dont les combats les plus en vue étaient dans World Series of Fighting.

En costume, Fodor a fait la une des journaux grâce à ses patrouilles de vigilance dans le centre-ville de Seattle et les quartiers adjacents.

Mais selon la chaîne de télévision de Seattle KOMO, Fodor s’est récemment retrouvé du mauvais côté de la loi, car il a été arrêté plus tôt ce mois-ci dans le comté de King (Washington) et fait face à de multiples accusations de drogue après avoir prétendument vendu de la méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA) et de la cocaïne.

Selon KOMO, Jones a vendu 7,1 grammes de MDMA, connue dans la rue sous le nom de «Molly», à un agent infiltré du département de police de Seattle dans un Starbucks le 21 novembre. L’agent avait envoyé Fodor 300 $ via Venmo avant l’accord, payé un autre 200 $ en personne, et avait un accord pour un accord futur.

Cette deuxième transaction a été conclue le 9 janvier, après quoi Fodor et la complice présumée Andrea Irene Berendsen ont été arrêtés. Sept paquets de cocaïne ont été découverts, selon le rapport KOMO.

Ce n’est pas la première rencontre de Fodor avec les forces de l’ordre, car il a été cité à huit reprises pour conduite avec permis suspendu.

Fodor a été libéré le 11 janvier et sa mise en accusation est prévue le 3 février.

En MMA, Fodor a un dossier de 7-3-1, qui comprend une séquence de 1-2 en WSOF en 2015 et 2016. Il a concouru pour la dernière fois le 14 octobre 2017, abandonnant une décision unanime à Austin Vanderford à Tacoma, Wash.

.