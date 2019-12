Le «Superboy coréen» Doo Ho Choi subit une intervention chirurgicale pour un bras cassé subi à l'UFC Busan

"Korean Superboy" Doo Ho Choi aura besoin de temps pour récupérer après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer un avant-bras cassé subi lors de son dernier combat à l'UFC Busan.

Le combattant sud-coréen a obtenu un bonus "Fight of the Night" pour sa performance, mais malheureusement, il a abandonné son troisième combat consécutif après être tombé à Charles Jourdain par TKO au deuxième tour.

Mardi, Choi a publié une photo sur son Instagram montrant l'avant-bras cassé et les conséquences de sa chirurgie où il semble qu'il avait inséré une plaque avec plusieurs vis.

Il a légendé la photo en disant "merci pour votre inquiétude" et a ajouté qu'il espère se battre à nouveau rapidement.

Choi a toujours été l'un des combattants les plus excitants de toute la liste de l'UFC, gagnant des bonus après combat dans cinq de ses six combats à l'intérieur de l'Octogone. Il n'a pris une décision qu'une seule fois au cours de cette course, qui était un candidat du «combat de l'année» contre Cub Swanson en 2016.

Il est tombé sur des moments difficiles ces derniers temps avec des défaites consécutives par KO contre Jourdain et Jeremy Stephens.

On ne sait pas combien de temps la chirurgie du bras le maintiendra sur la touche, mais Choi devrait également prendre une pause prolongée dans le sport alors qu'il passe par deux ans de service militaire obligatoire dans sa Corée du Sud.