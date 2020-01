Le test de drogue de l’USADA a provoqué une coupure à la main avant le combat de Nate Diaz

Anthony Pettis a dû faire face à de l’adversité quelques heures seulement avant son combat contre Nate Diaz à l’UFC 241.

Pettis (22-9 MMA, 9-8 UFC), l’ancien champion des poids légers de l’UFC, a déclaré lundi à ESPN qu’il avait subi une coupure au pouce droit en tentant de fermer une bouteille en verre contenant un échantillon d’urine demandé par l’US Anti- Agence antidopage un peu plus d’une heure avant de faire la marche contre Diaz.

“C’était un camp d’entraînement parfait, puis nous allons au combat, je marche dans les coulisses, l’USADA se présente comme:” Hé, nous avons besoin de vous pour faire un test de pisse pour votre test de dépistage de drogues “”, a déclaré Pettis lors d’un ” Interview d’Ariel Helwani’s MMA Show ». «J’ai fait le premier test de dépistage de drogue, et il était trop dilué parce que lorsque vous vous réhydratez, il y a trop d’eau en vous. Ils ont donc dû faire un deuxième test de dépistage de drogue, mais j’ai dû attendre de faire de nouveau pipi, alors il a fallu environ une heure et demie avant le combat, j’ai dû repartir.

«J’ai fait un test de pisse. Je ferme la première bouteille. C’est comme un capuchon torsadé, donc je tourne le capuchon, je le mets à l’intérieur du sac en plastique, et je vois du sang … du sang dans ce sac, et je regarde ma main, et j’ai entaillé mon pouce sur le test de drogue USADA . J’appelle l’UFC (médecin). Je dis à l’USADA ce qui se passe; Le document de l’UFC arrive et il dit: «D’accord, vous avez besoin de points. Nous pouvons faire deux choses: nous pouvons vous recoudre, et alors ça saignera probablement dans le combat. Ou nous pouvons vous coller, et ça tiendra pour le combat, mais vous ne saignerez pas pour le combat, complètement fermé. ”

Pettis a dû prendre une décision, et malgré son entraîneur-chef, le duc Roufus, lui déconseillant la compétition, Pettis n’était pas sur le point de laisser passer une telle opportunité.

«Mon entraîneur m’a dit:« Non, nous ne nous battons pas », a déclaré Pettis. «Duke ne voulait pas que je me batte, mais j’avais un camp d’entraînement parfait. Je me sentais incroyable. Et dans ma tête, je me dis: «Mec, la coupure est sur mon pouce. Ils ne vont pas arrêter de me battre pour le sang sur mon pouce.

“Donc, pour le combat, je ne pouvais pas me réchauffer, car si je frappais, la colle s’ouvrirait. Je ne pouvais pas m’attaquer, car évidemment ma main est coupée, donc je suis là sans échauffement, et vous pouvez le voir dans le combat. C’était un camp d’entraînement parfait. Je me sentais tellement bien, et je sors là-bas, et je (explétant) le lit. J’étais dans ma tête dans ce combat. J’ai de nouveau utilisé la mauvaise énergie, essayant de le mettre KO. »

Pettis a déclaré à ESPN que lui et son équipe prévoyaient de poursuivre l’USADA pour avoir provoqué l’entaille dans la main de Pettis et l’effet que cela avait eu sur lui lors de son entrée dans le combat. Lorsqu’il a été contacté par MMA Junkie pour plus de détails, Abe Kawa de First Round Management a refusé de commenter.

“Je veux dire, les règles sont (que) la personne qui administre le test ne peut pas toucher cette bouteille, la bouteille en verre dans laquelle nous l’avons mise, donc j’ai dû toucher la bouteille en verre. J’ai dû le fermer », a déclaré Pettis. “Je leur ai fait un test de pisse avant, donc c’est mon deuxième test de pisse de la nuit, et en fermant le dessus en verre, quelque chose était comme un bord dentelé dessus ou quelque chose, et ça m’a entaillé la main.”

Pettis revient à l’action en poids léger samedi lorsqu’il affrontera Diego Ferriera à l’UFC 246 sur le pay-per-view ESPN + à Las Vegas.

