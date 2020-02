Le tour de superstar de Tyson Fury a canalisé Evander Holyfield dans l’arrêt de Deontay Wilder

L’histoire de Tyson Fury a commencé il y a longtemps.

Il y avait sa naissance prématurée et sa hauteur de gratte-ciel, ses singalongs d’après-combat, sa personnalité surdimensionnée et son talent de ring, ses nombreuses victoires. Mais la nuit où il est vraiment devenu une légende est venue à Las Vegas le 22 février 2020, une nuit qu’il était censé perdre. Il avait été renversé deux fois lors du premier combat avec Deontay Wilder et était l’opprimé du match revanche. Il est venu avec 16,5 livres de plus que la première fois. Il a changé d’entraîneur sept semaines seulement avant ce combat. Il a subi une coupure qui a été lente à guérir et a menacé de s’ouvrir au contact du pouvoir de Wilder. Il a déclaré qu’il allait changer son style défensif pour se mettre en danger dans la poursuite d’un KO.

Il s’avère que tous les problèmes, risques et problèmes n’étaient qu’une configuration pour une autre résurrection incroyable. Il s’agit d’un homme qui a lutté contre une grave dépression et a changé sa vie. Qui a gonflé à 400 livres et est retourné en quelque sorte à l’athlétisme professionnel. Qui a pris les meilleurs clichés de Wilder, s’est écrasé sur la toile et s’est de nouveau relevé.

Et ici, dans le plus grand combat de boxe poids lourd de l’histoire depuis plus de 20 ans, Fury s’est relevé, réalisant sa prophétie et installant le «Gypsy King» en tant que roi des poids lourds.

La dernière fois que les poids lourds de la boxe ont attiré un tel intérêt, c’est lorsque Mike Tyson – du nom de Fury – a rencontré Evander Holyfield pour la première fois. Tyson était le Wilder du jour, un artiste foudroyant qui devait toujours mettre fin aux choses avec fracas. Comme nous le savons tous, cela ne s’est jamais produit. Au lieu de cela, Holyfield a poussé et décroché et a dirigé la plupart des échanges offensifs. En bref, il a intimidé l’intimidateur.

Fury a emprunté le même chemin samedi soir au MGM Grand Garden Arena – le même lieu où Holyfield a battu Tyson en 1997. Il n’a jamais laissé Wilder commencer. Dès les premières secondes du combat, c’est lui qui avançait, clinchait, lançait les premiers coups de poing. Au moment où Fury a marqué un coup de grâce avec une main droite derrière l’oreille à la fin du troisième tour, il était clair qu’il était aux commandes.

Wilder ne pouvait tout simplement pas s’adapter. Il a apporté avec lui la menace de cette puissance révolutionnaire que tous ses précédents adversaires avaient connue, mais il n’a jamais pu la déchaîner de manière significative. Trop souvent, il reculait ou était attaché, soit trop défensif, soit bloqué au point mort. Au mieux, il ne pouvait sortir de temps à autre d’un coup dur.

Ce fut une transition stratégique remarquable pour Fury, qui a découragé de quitter le premier combat avec un match nul dans un match où il a battu Wilder pendant la majeure partie du combat. Cette nuit-là, ce sont deux renversements subis par Wilder qui ont réduit à néant l’écart entre eux. Fury aurait pu se concentrer davantage sur le renforcement de sa défense pour éviter les gros tirs, mais à la place, il a adopté une approche complètement différente et beaucoup plus risquée.

Fury a annoncé ses plans avant le match, déclarant qu’il serait plus agressif pour gagner par KO. Dans de nombreux cas, lorsqu’un combattant annonce publiquement un changement fondamental de sa stratégie, il fait preuve de posture. Wilder lui-même s’est moqué de l’idée, affirmant que Fury a des «poings d’oreiller» et que son enfant de deux ans frappe plus fort que Fury, qui n’a jamais vraiment blessé Wilder la première fois.

Même à sa taille massive – il mesure 6 pieds 9 pouces et pesait 273 mètres -, Fury n’a jamais été connu comme un artiste à élimination directe. Mais grâce à sa nouvelle approche, il était dangereux depuis le début. Wilder n’avait été sur la toile qu’une seule fois en 43 combats avant samedi soir. Contre Fury, il a été renversé deux fois.

“Je n’ai jamais été le type de boxeur pour m’asseoir sur mes coups de poing”, a déclaré Fury lors de la conférence de presse d’après-combat. «J’ai toujours été un boxeur habile et collant. Mais je l’ai fait pour une raison. Les gens ont dit que c’était une mauvaise décision, mais cela a fonctionné pour le mieux. Je savais que nous réussirions le soir et nous l’avons fait. “

Il a fallu un courage incroyable pour exécuter, et il l’a fait sans faute. Wilder ne l’a jamais blessé, l’a à peine menacé. Pour Fury, c’était un couronnement. Dans un match qui a battu le record de la porte du Nevada pour un championnat des poids lourds – le combat a attiré plus de 17 millions de dollars – Fury est devenu une superstar, pas tout à fait à la hauteur de son homonyme, mais compte tenu de sa personnalité massive et de son record invaincu, il est peut-être en route.

En fait, il est maintenant le plus grand nom d’une division qui a connu une résurgence improbable, et est maintenant aussi sain qu’il l’a été puisqu’il pourrait aligner Tyson et Holyfield.

Wilder a perdu pour la première fois, mais est apparu comme un guerrier en refusant de se rendre, même s’il avait été blessé si tôt et souvent. Son coin a arrêté le combat avant qu’il ne le fasse. Mais il y a Anthony Joshua, qui devrait être le prochain pour Fury. Il y a Andy Ruiz et Joseph Parker et Alexander Povetkin. Il y a d’anciens challengers comme Luis Ortiz, des prétendants comme Dillian Whyte, Michael Hunter et Adam Kownacki, et de nouveaux arrivants comme Oleksandr Usyk.

Et au sommet, un Gypsy King.

“Pas mal pour un vieil homme gros qui ne peut pas frapper”, a-t-il déclaré. “J’allais bien, n’est-ce pas?”

Ce fut une évolution impressionnante et un résultat spectaculaire, ses compétences défensives glissantes maintenant complétées par une puissance brutale. Fury a déclaré qu’il ne pourrait se battre que deux fois de plus et prendre sa retraite, et pour l’instant, cela semblerait une honte, bien qu’il soit logique que l’homme qui peut se régénérer à volonté puisse disparaître de la même manière.