Le train de Conor McGregor se remplit à nouveau, mais la montée monte maintenant

Alors que les fêtes de bienvenue se déroulent, ce fut une brève. Quarante secondes plus tard, les bougies étaient éteintes et l’invité d’honneur était en route vers la porte. Pourtant, ils l’ont acclamé aussi fort et aussi longtemps qu’ils le pouvaient. Comment pourraient-ils ne pas le faire? Ils étaient là pour voir le roi revenir, et le retour qu’il a, toujours capable d’innover et d’incinérer ses adversaires en un clin d’œil.

Trois ans après sa dernière victoire dans un combat d’arts martiaux mixtes, Conor McGregor avait l’air vintage, comme un whisky vieilli en fût, dans un combat qu’il était censé gagner et qu’il devait gagner. Ce sont parfois les plus difficiles à livrer. Le poids de l’attente a retenu de nombreux champions, la peur de l’échec s’est encore ralentie.

À la suite d’un cauchemar auto-infligé d’un 2019 qui comprenait une arrestation, une accusation d’agression, deux allégations d’agression sexuelle, une demande de paternité et aucun combat, McGregor a probablement exercé plus de pression que la plupart peuvent en détenir, mais tout au long de la semaine de combat de l’UFC 246, il a porté un un calme zen comme un costume sur mesure. Il a refusé de malmener son adversaire Donald Cerrone, exprimant à la place son respect pour toutes ses réalisations. Il a remercié ses partisans de leur fidélité. Il a refusé de regarder vers l’avenir. Il était le professionnel accompli. Il ne semblait pas si notoire. Il avait l’air… heureux.

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu cela, et cela a continué son combat et au-delà. Après avoir assommé Cerrone, aidé par une série créative de frappes à l’épaule suivies d’un coup de tête, il a vérifié son adversaire, puis a partagé une étreinte sympathique avec la grand-mère bien-aimée de Cerrone. Même quand il a eu la chance de s’en tenir à ses détracteurs, il ne l’a pas fait, choisissant plutôt la route.

“Rien, le silence, concentrez-vous sur les points positifs”, a-t-il déclaré lors de l’émission d’après-combat de l’UFC sur ESPN + lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pourrait leur dire. “Je suis très reconnaissant envers les gens qui sont restés avec moi à travers ces moments difficiles.”

Quelle? Qui est ce gars?

Après une semaine de combat parfaite sur son meilleur comportement, la partie difficile commence maintenant. Quand toutes les possibilités s’ouvrent à nouveau. Lorsque chaque combattant à portée de tir de n’importe quelle catégorie de poids McGregor appelle son nom. Lorsque le monde lui rappelle qu’il peut s’adonner à n’importe quel vice, à tout moment.

C’est déjà commencé. La nuit du combat, Jorge Masvidal portait la même robe Versace que celle de McGregor auparavant, essayant clairement de le pousser à se battre. Moins d’une heure après avoir éliminé Cerrone, son vieil ennemi Floyd Mayweather taquinait un match revanche entre eux. Le président de l’UFC, Dana White, a exprimé sa préférence pour McGregor contre Khabib Nurmagomedov 2, affirmant que ce serait le plus grand combat de l’histoire de l’UFC.

Après cette semaine, c’était comme s’il avait essuyé l’ardoise.

“Dans le monde du combat, les gens oublient facilement, rapidement et les gens pardonnent quand vous revenez et que vous essayez de vous remettre ensemble et que vous avez cette belle histoire de retour, et je pense que ce soir, c’était l’histoire de Conor McGregor”, a déclaré White. “Vous allez toujours avoir des gens qui ne vous aiment pas, mais je pense que beaucoup de gens sont revenus sur le train ce soir et sont redevenus fans.”

Après avoir passé la majeure partie de l’année dernière à éliminer les fans de son écurie, McGregor Sports and Entertainment est de retour aux affaires.

Ce fut un aussi bon combat de configuration que l’UFC aurait pu lui donner. Cerrone est populaire, talentueux et a une réputation de ténacité, mais il avait lutté dans ses plus grands combats, allant seulement 2-7 contre des hommes qui avaient détenu des titres UFC. Pourtant, c’était à McGregor de livrer et de s’épanouir. Personne n’avait vu des coups d’épaule aussi violents au visage avant la nuit dernière, pas ceux qui se sont cassés le nez. Personne n’avait battu Cerrone si rapidement, si décisivement. Il a sous-promis et livré trop. Comme c’est rafraîchissant!

Ses erreurs ont été enregistrées et cataloguées, les manquements à l’engagement et à l’intégrité, mais au moins il reconnaît ses lacunes. Personnellement et professionnellement, a-t-il dit, il a laissé tomber les gens. Et ce combat a été le début du chemin du retour vers eux.

«Vous travaillez, vous récoltez les récompenses», a-t-il déclaré. “Il n’y a pas de sauce secrète à cela. Reconnaissez ce que vous devez faire et faites-le. C’est tout, et vous réussirez. “

Avec tout redevenant frais, McGregor a un peu de mou dans sa ligne. La question est maintenant de savoir s’il va continuer à tirer au point d’accrochage ou de rester dans les limites. Ici, il a quelque chose qui n’est promis à personne: une seconde chance. Il ne peut pas en obtenir un troisième. Nurmagomedov ou Masvidal ou Justin Gaethje essaieront de veiller à cela. Il ne peut pas contrôler leur approche de lui, mais il doit se contrôler. C’est quelque chose qu’il n’a pas fait trop souvent dans un passé récent et pour lequel il devra se battre à l’avenir.

Il y a tellement d’enjeux pour lui, mais au moins il semble comprendre les changements qu’il doit apporter. Il a arrêté de boire de l’alcool dans le camp, il a repris sa formation comme s’il recommençait. Mais il reste encore beaucoup à faire pour récupérer sa réputation. Il devra regarder les impulsions et rejeter les ouvertures et adopter la discipline. Il devra le faire tous les jours, tant que ses aspirations resteront.

Du moment où il a atterri à Las Vegas jusqu’au moment de son départ, McGregor a proposé une image différente: calme, gracieuse, humble, professionnelle. C’était loin de son comportement passé, et il l’a fait avec aplomb, mais les autres jours ne seront pas si faciles. D’autres jours, il se réveillera et se regardera dans un miroir, essayant de comprendre comment laisser derrière lui notoire.