Le trophée PRIDE aux enchères «Cyborg» pour aider les personnes touchées par la pandémie

Evangelista Santos a fait sa dernière apparition sur le ring PRIDE en 2006, et il vend aux enchères son trophée unique pour une bonne cause.

«Cyborg» a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer que son trophée PRIDE est en vente sur eBay, et tous les bénéfices aideront les personnes touchées par la pandémie de coronavirus dans sa ville natale de Rondonopolis, Mato Grosso, au Brésil.

Santos (21-18) a remporté le trophée après avoir soumis Yosuke Nishijima en moins de quatre minutes à PRIDE: Final Conflict Absolute le 10 septembre 2006. L’enchère de départ est de 1 000 $ et l’enchère se termine vendredi après-midi.

Le combattant MMA à la retraite a concouru en tant que professionnel entre 1997 et 2016, y compris des apparitions à Pancrase, Cage Rage, Sengoku, Strikeforce et Bellator.

Leilão Cidadão Solidário

Ajude-nos na divulgação dessa causa nobre, compartilhando no teu perfil, marcando amigos e enviando no whatsapp.

Link do leilão: https://ebay.to/2Sf4JQe

QUE DEUS ABENÇOE A TODOS!

//

Aidez-nous à partager la vidéo, en marquant vos amis. Dieu vous bénisse tous

lien ebay: https://ebay.to/2Sf4JQe

Publié par Leilão Cidadão Solidário le lundi 27 avril 2020