Le vétéran de l’UFC Matt Brown envisage un combat contre Carlos Condit

Matt Brown a combattu un who’s who à 170 livres, c’est pourquoi il a été un peu surpris par sa dernière réservation de combat.

Brown (22-16 MMA, 15-10 UFC) devait affronter Miguel Baeza, diplômé de “Dana White’s Contender Series” à l’UFC sur ESPN 8 avant que la promotion ne soit obligée d’annuler l’événement du 28 mars en raison de préoccupations croissantes concernant l’épidémie de coronavirus.

Pas du genre à refuser des combats, Brown a accepté le match mais a admis que le choix de l’adversaire de l’UFC était quelque peu inattendu compte tenu de son niveau d’expérience.

“Oui, j’ai été un peu surpris”, a déclaré Brown à MMA Junkie. «J’étais un peu décontenancé par ça. On ne m’a pas proposé un jeune venu comme ça depuis longtemps. J’ai combattu des vétérans et des gars du top 10 donc, oui, ça m’a un peu découragé. Mais je n’ai jamais refusé un combat (et) n’était pas sur le point de le faire, alors tu dois juste faire ce que tu dois faire. “

Incertain de son prochain coup, Brown a dit qu’il aimerait affronter l’ancien champion intérimaire des poids mi-moyens Carlos Condit. La paire a été réservée pour s’affronter deux fois auparavant – une fois en 2013 et à nouveau en 2018 – mais Brown a été contraint de quitter les deux affrontements en raison d’une blessure.

“Oh, absolument,” dit-il. “Je veux dire, moi et Carlos, nous avons été sur ce chemin, ces chemins parallèles et juste, pour une raison quelconque, des choses se sont produites à chaque fois, et (nous n’avons) pas eu à nous battre. Donc, oui, je pense que ce serait aussi un grand combat pour les fans. Je pense que tous les fans aimeraient voir ça. Je ne sais tout simplement pas où il en est dans sa carrière. Je sais qu’il a eu beaucoup de problèmes de santé ces derniers temps, alors qui sait? “

Actuellement sous contrat de huit combats avec l’UFC, Brown est revenu après une mise à pied de deux ans en décembre dernier pour marquer un KO au deuxième tour contre Ben Saunders à l’UFC 245.

Il y a beaucoup de permutations de combat passionnantes pour le jeu toujours Brown, y compris des affrontements qu’il aimerait avoir l’occasion de reculer. Mais il ne les suppliera certainement pas.

“Eh bien, je suppose que spécifiquement” Cowboy “, parce qu’il m’a assommé, et c’est la seule fois où j’ai été assommé”, a déclaré Brown. “Je n’aime pas me faire assommer. Je voudrais le mettre KO. Je pense que j’aurais pu avoir une meilleure performance contre Demian Maia. Je ne sais pas s’il est au stade de sa carrière où il ferait un match revanche, et cela ne me dérangerait pas de revenir contre (Robbie) Lawler également. Je pensais avoir gagné ce combat la première fois, et je pense que nous avons fait un sacré combat, un sacré spectacle, et je pense simplement que, par match, cela a du sens.

“Mais encore une fois, je ne suis pas du genre à aller mendier des matchs. Vous obtenez vos 15 minutes, et c’est votre chance. C’est comme ça que ça (explétif) fonctionne, et je déteste quand les gens me font ça. Ils sont en train de mendier des matchs, et je me dis: “Mec, tu as eu ton temps.” “

