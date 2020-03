Le vétéran de l’UFC, Sam Alvey, «embarrassé» pour l’Amérique après «une énorme réaction excessive» au coronavirus

Sam Alvey, vétéran des poids lourds légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a des factures à payer et s’attendait à utiliser son sac de combat à l’UFC sur ESPN 8 pour les payer. Malheureusement, son affrontement contre Khalil Rountree – avec le reste de la carte Columbus – a été abandonné à la suite de la pandémie de coronavirus.

“Je suis très déçu”, a déclaré Alvey au MMA Fighting. «Je pensais à coup sûr que cela allait se produire, mais je suis toujours convaincu que cette pandémie va passer dans l’esprit du peuple américain. C’est vraiment gênant pour moi, pour notre pays, ce n’est pas encore le cas. Mais c’est une de ces choses. Vous ne pouvez pas voir l’avenir tout le temps. “

Alvey (33-13, 1 NC) a abandonné ses trois derniers combats, dont deux par voie de coupure technique, et prévoyait de mettre cette terrible séquence derrière lui avec une performance d’évasion plus tard ce mois-ci dans “Arch City”.

Un bilan mondial de plus de 10 000 morts a mis fin à cela.

“C’est une énorme réaction excessive”, a déclaré Alvey. “Les décès sont terribles, et je suis vraiment désolé pour toutes les familles qui ont souffert de cela, mais la pneumonie, juste une saison de grippe typique en ce moment a tué près de 20 000 personnes, et les gens n’y prêtent pas attention.”

Je laisserai quelqu’un plus intelligent que moi le prendre d’ici.

“Eh bien, la raison en est que, malgré la morbidité et la mortalité liées à la grippe, il y a une certitude, par exemple, de la grippe saisonnière”, a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. «Je peux vous dire, tous garantis, qu’à l’approche des mois de mars et avril, les cas de grippe vont baisser. Vous pouvez prédire assez précisément l’étendue de la mortalité et des hospitalisations, comme nous l’avons fait au fil des ans.

“Le problème maintenant avec [coronavirus] c’est qu’il y a beaucoup d’inconnues. Comme vous pouvez le voir dans les médias, le nombre de cas a fortement augmenté chaque jour. Vous savez qu’au début, nous ne savions pas s’il y avait une infection asymptomatique, ce qui en ferait une épidémie beaucoup plus large que ce que nous voyons. Maintenant, nous savons avec certitude qu’il y en a.

«Nous avons toujours un faible risque pour le public américain, mais nous voulons le maintenir à faible risque. Et parce qu’il y a tellement d’inconnues ici, nous allons prendre les mesures que le Secrétaire décrira, de manière temporaire, pour nous assurer d’atténuer, du mieux que nous pouvons, ce risque. »

Alvey n’est toujours pas convaincu et pense que le peuple américain se lassera de vivre sans commodités modernes, ce qui à son tour fera pression sur les politiciens pour tout remettre en place, où le coronavirus sera bientôt oublié.

“Je soupçonne toujours que ce sera comme un interrupteur d’éclairage”, a poursuivi Alvey. «Ça va s’éteindre et les gens vont cesser de se soucier. Les gens vont juste être fâchés que ces choses se ferment. Je me sens aussi vite que cela met tout le monde en colère, je pense que tout le monde va en finir presque aussi vite. »

Dana White compte sur elle.