Le vétéran de l’UFC, Thiago Alves, signe un nouveau contrat avec le Bare Knuckle Fighting Championship

L’ancien prétendant au titre de poids welter de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Thiago Alves, a récemment mis le stylo sur papier pour le Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), où il devrait faire ses débuts contre un adversaire qui sera nommé plus tard ce printemps.

“Thiago Alves est un incontournable de l’UFC depuis longtemps”, a déclaré David Feldman, président et fondateur de BKFC. «C’est incroyable d’avoir un combattant de cette stature et de ce calibre qui se bat pour BKFC. Alves l’apporte à chaque fois qu’il monte sur le ring. En plus d’être un grand combattant, il est aussi une personne formidable. C’est avec cela que nous nous alignons. Nous avons hâte que Thiago fasse ses débuts en avril ou en mai. »

Alves (23-15) s’est séparé de l’UFC après avoir abandonné des combats consécutifs contre Laureano Staropoli et Tim Means, ce dernier se terminant par voie de soumission. Le “Pitbull” de 36 ans a réussi un record de 6-9 après avoir échoué à décrocher le titre de Georges St-Pierre à l’UFC 100 il y a plus d’une décennie.