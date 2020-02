Le vétéran poids welter Ben Saunders libéré par l’UFC

Pour la troisième fois de sa carrière, Ben Saunders se sépare de l’UFC.

MMA Fighting a confirmé auprès de la direction du combattant qu’il avait été libéré à la suite de quatre pertes consécutives, à la suite d’un premier rapport de MMA Junkie. Saunders (22-13-2) avait une fiche de 2-6 lors de son dernier passage avec la promotion.

Le joueur de 36 ans a une relation de longue date avec l’UFC qui remonte à son époque en tant que membre de la distribution de “The Ultimate Fighter 6” en 2007. Il a été coupé en 2010 avant de se rendre chez Bellator pour un relais de 10 combats et est revenu à l’Octogone 2014. Saunders concourrait pour l’UFC quatre fois de plus avant de refuser de renouer avec la promotion en 2016, puis de revenir un an plus tard.

Dans l’ensemble, Saunders détient un dossier de 9-10 à l’UFC, y compris des victoires notables contre Jake Ellenberger, Court McGee, Joe Riggs et Marcus Davis. Lors de sa dernière sortie à l’UFC 245 en décembre, il a perdu contre Matt Brown par KO au deuxième tour.