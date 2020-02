Le vétérinaire de l’UFC, le patron de AKA Thailand, Mike Swick, rejoint l’équipe d’Absolute Muay Thai

L’acteur ultime “Fighter 1” et 15 fois vétéran de l’UFC, Mike Swick, viennent sur UFC Fight Pass.

Le patron de l’AKA Thaïlande a rejoint l’équipe de diffusion d’Absolute Muay Thai et sera désormais présenté régulièrement sur les émissions des promotions sur UFC Fight Pass à partir de l’événement «Absolute Muay Thai 61: Battle of Jitmueangnon» de jeudi du Rajadamnern Stadium à Bangkok.

“C’est un rêve pour moi”, a déclaré Swick à MMA Junkie. «Venir en Thaïlande pendant 20 ans dans ces petits gymnases, pour commenter maintenant en direct sur UFC Fight Pass au stade le plus célèbre pour les sports de combat, culturellement, dans le monde – c’est génial. C’est formidable d’être impliqué avec toutes ces personnes et toutes ces choses. Pour un combattant, c’est un peu là où il en est après la carrière.

Membre de longue date de la famille de l’American Kickboxing Academy, «Quick» Swick (15-6) a concouru en tant que poids lourd léger lors de la première saison de «The Ultimate Fighter». Il a ensuite combattu six fois pour la promotion en tant que poids moyen, remportant ses quatre premières apparitions officielles à l’UFC via un arrêt de premier tour. Après une perte de décision face à l’énorme Yushin Okami en 2007, Swick est ensuite tombé au poids mi-moyen, où il a terminé sa carrière.

En 2009, Swick est entré dans un combat d’un coup de titre, mais il a subi une perte de décision face à Dan Hardy, qui allait affronter Georges St-Pierre. Swick a concouru pour la dernière fois dans l’octogone en 2015.

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Swick est le propriétaire de AKA Thailand à Phuket, où il supervise un personnel de près de 60 employés. Cependant, l’événement de jeudi marque la première fois que le vétéran diffuse le sport national thaïlandais, et il a dit qu’il était ravi de cette opportunité.

“C’est en direct sur Fight Pass, donc si je me trompe, vous pouvez rire de moi ou quoi que ce soit”, a plaisanté Swick. “C’est un rêve pour moi, donc vous allez juste voir un homme qui a passé toute sa carrière à se battre pour tout. … C’est un moment vertigineux pour moi de faire ce commentaire, et c’est le début de grandes choses à venir, alors connectez-vous à Fight Pass, le 27 février.

«C’est Rajadamnern. C’est le meilleur stade de Thaïlande. Cela fait 75 ans. C’est comme Madison Square Garden, si la NBA et la NFL et tout étaient combinés en un seul sport, et cela ne s’est produit qu’au Madison Square Garden, et c’était l’endroit ultime – et cela ne se compare toujours pas à l’importance du Rajadamnern comme dans les sports de combat et en muay thaï et en Thaïlande. Vous verrez des combats passionnants. C’est une excellente production, alors connectez-vous. “

