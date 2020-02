Le visage de Paul Felder à l’hôpital

Grâce à une décision partagée, Dan Hooker a vaincu Paul Felder il y a quelques heures lors du combat UFC Auckland. Les deux ont mis tout ce qu’ils avaient à l’intérieur de l’octogone, mais “The Hangman” était meilleur que “The Irish Dragon”, qui a passé beaucoup de combat avec des dommages importants au visage.

L’Irlandais a pu surmonter ce qu’il ne pouvait pas voir d’un de ses yeux mais finalement il n’a pas remporté la victoire. Maintenant, nous allons voir comment il continue sa carrière, s’il le fait, car hier soir a laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite. Continuez ou ne participez pas à la compétition avant de devoir récupérer de vos blessures.

Paul Felder a dû aller à l’hôpital après l’événement et de là, il a fait ce post que Nick Baldwin, rédacteur en chef de The Score, partage:

Voici un aperçu de Paul Felder il y a 20 minutes, via ses histoires IG. Bon dieu Quel guerrier (comme l’est Hooker).

Notes de couple:

– Il dit que son visage est «définitivement cassé»

– Sera à l’hôpital pendant la nuit, devrait quitter lundi matin heure de NZ

– Dit qu’il ressemble à Action Bronson pic.twitter.com/Uw35stXtMg

– Nick Baldwin (@NickBaldwinMMA) 23 février 2020

Baldwin souligne également que il a dû passer la nuit à l’hôpital et il espère partir lundi matin, Heure de Nouvelle-Zélande. Felder a également fait une blague qui ressemble à Action Bronson. Et il a dit que son visage “était cassé”. Pour l’instant, la ou les blessures spécifiques n’ont pas été confirmées.

Mais cela devra arriver quelques mois d’inactivité avant de pouvoir me recycler et me battre.