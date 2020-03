Le World Boxing Council (WBC) crée la première alliance avec une société MMA

Brave CF

KHK Sports a franchi une nouvelle étape monumentale vers le développement des arts martiaux dans la région du Golfe. L’organisation, créée par Son Altesse Shaikh Khaled bin Hamad Al Khalifa, du Royaume de Bahreïn, a conclu un accord de partenariat avec la principale organisation de boxe CMB (World Boxing Council).

KHK Sports est le créateur de Brave CF, le promoteur MMA à la croissance la plus rapide au monde, et en 2019, il a été nommé meilleur promoteur au monde sur UFC et Bellator. Dans ses rangs, il a les Mexicains Arturo Chávez et José “Shorty” Torres. D’autres anciens UFC tels que Massio Fullen et Alejandro “Pato” Martínez participaient également à l’époque.

Brave se rendra au Brésil le 28 mars pour la cinquième fois avec son événement Brave 35 qui comprend un combat de départ et le tournoi des poids mouches.

Le partenariat entre les deux titans de l’industrie va créer la première ceinture de championnat du monde arabe de l’histoire de l’organisation, qui promet d’ouvrir la porte à une nouvelle ère de la boxe moyen-orientale.

«La vision de Shaikh Khaled bin Hamad Al Khalifa pour KHK Sports était de développer le sport de toutes les perspectives, de sa création au niveau professionnel. Ce qui met l’accent sur le développement des bases pour apporter un nouveau système au sport de la boxe est souligné. La WBC est l’une des organisations de boxe les plus importantes et les plus réputées et la ceinture du championnat du monde arabe ajoute une grande opportunité pour l’avenir de la boxe dans la région », a déclaré Mohammed Shahid, PDG de KHK Sports.

Le World Boxing Council est l’une des principales organisations de boxe au monde et a également reconnu comme champions mondiaux des figures légendaires telles que Muhammad Ali, Joe Frazier, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather Jr, Roy Jones Jr, Julio César Chávez, ainsi en tant que combattants vedettes d’aujourd’hui, tels que Saul “Canelo” Alvarez, Manny Pacquiao, Tyson Fury et Vasyl Lomachenko.