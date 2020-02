Le zombie coréen aborde le match revanche potentiel de Yair Rodriguez

Fin 2018, “Le zombie coréen” Chan Sung Jung est entré en collision avec Yair Rodriguez dans l’un des combats les plus mémorables de l’histoire de l’UFC. Le combat s’est terminé dans la dernière seconde, lorsque le zombie coréen – qui était clairement en tête sur les tableaux de bord – a été fermé par un coude de Rodriguez.

Étant donné la nature de ce premier combat, de nombreux fans souhaitent voir Rodriguez et les morts-vivants coréens recommencer. Parce que le champion en titre de la division poids plume, Alexander Volkanovski, devrait reprendre l’ancien champion Max Holloway, et que les meilleurs prétendants Brian Ortega et Zabit Magomedsharipov se battraient ce printemps, le match revanche est également logique d’un point de vue logistique.

S’adressant récemment à MMA Junkie, The Korean Zombie a évoqué la possibilité d’une revanche avec Rodriguez.

Sa première priorité, dit-il, est une chirurgie oculaire qui devrait le garder hors de combat jusqu’en juillet ou août. Une fois qu’il est prêt à se battre, il semble être ouvert à une revanche avec Rodriguez, bien qu’il ne soit pas sûr que Rodriguez sera intéressé.

“Permettez-moi de m’assurer que je vais bien le combattre à nouveau”, a déclaré le coréen zombie. «Le combat a été formidable, et ce fut l’un des combats que je ne veux jamais supprimer de ma carrière. Mais je ne pense pas que Yair veuille me combattre car il a déjà gagné le combat contre moi. Je ne vois pas non plus la raison pour laquelle je dois le combattre à ce stade. J’espère que je le rencontrerai à nouveau à l’avenir, et je promets que ce sera à nouveau un grand combat. »

Le plus grand objectif sur la liste coréenne, bien sûr, est un combat avec le champion Volkanovski. Si ce combat n’est pas possible ensuite, il se féliciterait également d’un combat avec Ortega, qu’il devait combattre auparavant en vain.

“En ce moment, je me concentre sur Volkanovski”, a déclaré Jung. «Si cela ne fonctionnait pas pour moi de combattre le champion, je serais intéressé à combattre Ortega – mais je veux m’en assurer. En ce moment, je veux combattre Volkanovski. »

Qui voulez-vous voir le combat du zombie coréen quand il est en bonne santé?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/02/2020.