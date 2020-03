Le zombie coréen accepte de combattre Brian Ortega après les dernières excuses

Chan Sung Jung alias The Korean Zombie est prêt à procéder aux préparatifs de son combat attendu contre Brian Ortega à la suite des récentes excuses américaines.

Les deux hommes, qui devaient se battre à l’UFC Busan avant qu’Ortega ne doive se retirer en raison de blessures, s’étaient échangés depuis l’UFC 248. Lors de l’événement, «T-City» a provoqué une altercation physique avec l’ami et traducteur de Korean Zombie, Jay Park, parce qu’Ortega pensait que Park essayait de susciter des conversations trash entre eux.

Depuis lors, nous avons vu des excuses d’Ortega, The Korean Zombie ayant répondu hier soir sur les réseaux sociaux.

«Tout le monde fait des erreurs, y compris moi. Cependant, vous avez pu reconnaître vos erreurs et vous excuser. Il y a eu des moments où on m’a donné l’occasion de réparer mon erreur et je ne l’ai pas fait.

J’apprécie vos excuses. Cela montre que ce qui s’est passé samedi dernier n’était pas seulement «un spectacle» pour promouvoir notre combat.

Cela m’aide beaucoup parce que certaines personnes pensaient que je faisais la promotion du combat et se moquaient de moi, ce qui me stressait. J’avais donc vraiment besoin de vos excuses. Vos excuses m’ont beaucoup aidé.

Je m’excuse moi aussi d’avoir parlé d’ordures. Je pensais que mes fans l’appréciaient mais ce qui s’est passé m’a appris à être plus prudent. De plus, j’ai réalisé que ce n’était pas la personne que je suis vraiment. Nous n’avons plus qu’une chose entre nous et c’est le combat. Je vais te battre et je vais te battre, je le ferai vraiment.

Veuillez attendre que mes yeux s’améliorent. Je vous promets que cela ne prendra pas longtemps. Je te vois dans l’octogone. @briantcity ”. – Le zombie coréen sur Instagram.

Alors qu’un combat réel n’a pas encore été signé entre The Korean Zombie et Ortega, on s’attend à ce que ce soit la direction dans laquelle l’UFC descendra pour aller de l’avant.

