Le «Zombie coréen» de l’UFC décide de la chirurgie oculaire et vise un retour d’été

Après tout, Chan Sung Jung sera opéré des yeux.

Le compétiteur poids plume de l’UFC, Jung (16-5 MMA, 6-4 UFC), a des problèmes de double vision – un problème qu’il cherche à résoudre. Bien que les médecins du pays d’origine aient rejeté tout problème potentiel, Jung a demandé un deuxième avis aux États-Unis.

“Récemment, il a été plus important pour moi de comprendre mon problème de double vision”, a déclaré Jung à MMA Junkie. «Il a fallu beaucoup de temps pour passer des examens médicaux et il y avait une différence de diagnostic entre les médecins en Corée et à Phoenix.»

Après avoir obtenu un deuxième avis à Phoenix récemment, Jung a décidé qu’il allait subir une petite intervention chirurgicale dans les semaines à venir. Avec le calendrier de récupération attendu, Jung a dit qu’il envisageait un retour d’été dans la cage.

“Enfin, j’ai décidé de faire l’opération rapidement à Phoenix”, a déclaré Jung. «Je suis sûr que je pourrai retourner à la cage vers juillet ou août parce que le chirurgien dit que ce n’est pas une grosse opération.»

Jung fait partie des cinq premiers du classement officiel de l’UFC de 145 livres. Le champion des poids plumes de l’UFC, Alexander Volkanovski, est susceptible de rejouer l’ancien champion Max Holloway en juin.

Une bagarre entre Brian Ortega et Zabit Magomedsharipov est annoncée pour avril à Brooklyn. Cela ne laisse qu’un seul adversaire potentiel parmi les cinq premiers: Yair Rodriguez.

“Permettez-moi de m’assurer que je vais bien le combattre à nouveau”, a déclaré Jung. «Le combat a été formidable, et ce fut l’un des combats que je ne veux jamais supprimer de ma carrière. Mais je ne pense pas que Yair veuille me combattre car il a déjà gagné le combat contre moi. Je ne vois pas non plus la raison pour laquelle je dois le combattre à ce stade. J’espère que je le rencontrerai à nouveau à l’avenir, et je promets que ce sera à nouveau un grand combat. »

Compte tenu du paysage et de son calendrier de retour, Jung ne pense pas qu’un match revanche contre Rodriguez soit de mise. Alors qu’Ortega l’intéresse légèrement, Jung reste uniquement concentré sur le champion.

“En ce moment, je me concentre sur Volkanovski”, a déclaré Jung. «Si cela ne fonctionnait pas pour moi de combattre le champion, je serais intéressé à combattre Ortega – mais je veux m’en assurer. En ce moment, je veux combattre Volkanovski. »

